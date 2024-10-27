Власти дали шанс екатеринбуржцам сэкономить на детских садах

Администрация Екатеринбурга и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили о начале акции, которая сделает оплату детского сада на 5% дешевле за счет кешбэка. Акция пройдет при использовании системы быстрых платежей (СБП) для пополнения «Екарты», на которую регистрируется питание ребенка, рассказали в пресс-службе мэрии.
«В прошлом году проходила похожая акция. Она касалась школьного питания и пользовалась большой популярностью у екатеринбуржцев. Только за первые десять дней кешбэк тогда получили более 1700 горожан. Поэтому в 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах», — сказал вице-мэр Константин Шевченко.
Акция, предусматривающая возврат 5% от оплаты, начнется 1 ноября и продлится до 31 мая следующего года. Родители могут воспользоваться кешбэком, оплачивая услуги детского сада через официальный сайт «Екарта — Школьные сервисы».
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