Власти дали шанс екатеринбуржцам сэкономить на детских садах

Услуги детских садов в Екатеринбурге подешевеют на 5%

28 октября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Оплата детсада станет дешевле за счет кешбэка Фото: Размик Закарян © URA.RU Администрация Екатеринбурга и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили о начале акции, которая сделает оплату детского сада на 5% дешевле за счет кешбэка. Акция пройдет при использовании системы быстрых платежей (СБП) для пополнения «Екарты», на которую регистрируется питание ребенка, рассказали в пресс-службе мэрии. «В прошлом году проходила похожая акция. Она касалась школьного питания и пользовалась большой популярностью у екатеринбуржцев. Только за первые десять дней кешбэк тогда получили более 1700 горожан. Поэтому в 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах», — сказал вице-мэр Константин Шевченко. Акция, предусматривающая возврат 5% от оплаты, начнется 1 ноября и продлится до 31 мая следующего года. Родители могут воспользоваться кешбэком, оплачивая услуги детского сада через официальный сайт «Екарта — Школьные сервисы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили о начале акции, которая сделает оплату детского сада на 5% дешевле за счет кешбэка. Акция пройдет при использовании системы быстрых платежей (СБП) для пополнения «Екарты», на которую регистрируется питание ребенка, рассказали в пресс-службе мэрии. «В прошлом году проходила похожая акция. Она касалась школьного питания и пользовалась большой популярностью у екатеринбуржцев. Только за первые десять дней кешбэк тогда получили более 1700 горожан. Поэтому в 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах», — сказал вице-мэр Константин Шевченко. Акция, предусматривающая возврат 5% от оплаты, начнется 1 ноября и продлится до 31 мая следующего года. Родители могут воспользоваться кешбэком, оплачивая услуги детского сада через официальный сайт «Екарта — Школьные сервисы».