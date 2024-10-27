27 октября 2024

Власти дали шанс екатеринбуржцам сэкономить на детских садах

Услуги детских садов в Екатеринбурге подешевеют на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад, дети, девочка, мальчик
Оплата детсада станет дешевле за счет кешбэка Фото:

Администрация Екатеринбурга и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили о начале акции, которая сделает оплату детского сада на 5% дешевле за счет кешбэка. Акция пройдет при использовании системы быстрых платежей (СБП) для пополнения «Екарты», на которую регистрируется питание ребенка, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В прошлом году проходила похожая акция. Она касалась школьного питания и пользовалась большой популярностью у екатеринбуржцев. Только за первые десять дней кешбэк тогда получили более 1700 горожан. Поэтому в 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах», — сказал вице-мэр Константин Шевченко.

Акция, предусматривающая возврат 5% от оплаты, начнется 1 ноября и продлится до 31 мая следующего года. Родители могут воспользоваться кешбэком, оплачивая услуги детского сада через официальный сайт «Екарта — Школьные сервисы».

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Администрация Екатеринбурга и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили о начале акции, которая сделает оплату детского сада на 5% дешевле за счет кешбэка. Акция пройдет при использовании системы быстрых платежей (СБП) для пополнения «Екарты», на которую регистрируется питание ребенка, рассказали в пресс-службе мэрии. «В прошлом году проходила похожая акция. Она касалась школьного питания и пользовалась большой популярностью у екатеринбуржцев. Только за первые десять дней кешбэк тогда получили более 1700 горожан. Поэтому в 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах», — сказал вице-мэр Константин Шевченко. Акция, предусматривающая возврат 5% от оплаты, начнется 1 ноября и продлится до 31 мая следующего года. Родители могут воспользоваться кешбэком, оплачивая услуги детского сада через официальный сайт «Екарта — Школьные сервисы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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