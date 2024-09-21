«Был бойцам за маму и папу»: история челябинца, оставшегося без боевых выплат. Фото, видео

Участник СВО из Копейска пытается добиться выплат за боевые выходы

22 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Игорь Самойлов отправился добровольцем на фронт Фото: Игорь Самойлов © URA.RU Потомственный военный из Копейска (Челябинская область) Игорь Самойлов после возвращения с СВО не дождался положенных выплат за боевые выходы. Сумма, которую получил мужчина, оказалась почти в четыре раза меньше положенной. Журналист URA.RU встретился с бойцом. История гвардии прапорщика и его борьба за свои права — в материале URA.RU. Потомственный военный: ВДВ, авиация, спецназ Родители Самойлова были военными. Он пошел по их стопам и после срочной службы в армии (служил в Красноярске, в ВДВ) продолжил защищать страну, но уже в статусе военнослужащего контрактной службы. «Мама сказала, что на заводы после срочной службы не пойдешь. Давай-ка в армию», — вспоминает Самойлов. Подписав первый контракт, Самойлов попал в авиационную часть под Москвой. Там же он окончил курсы прапорщиков. Через полгода его отправили в Норильск. Там он задержался на несколько лет. Страна между тем менялась, происходили перемены, характерные для 90-х годов прошлого века. В результате подобных изменений его сократили. Четыре года после увольнения Самойлов работал в охране. После переехал в Копейск — на малую родину своей жены. Но долго на «гражданке» оставаться не смог и поступил на службу в 23-й отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске. Игорь Самойлов (слева) заботился о бойцах Фото: Игорь Самойлов © URA.RU «В отряде я был старшиной боевой группы. Отвечал за ее обеспечение. Бойцов же надо одеть, помыть… Как говорится, был им и за маму, и за папу», — рассказывает военный. Командировка в Чечню и борьба с бандформированиями В 2002 году челябинский отряд спецназа направили в командировку в Чечню. Тогда шла вторая чеченская кампания. Вместе с товарищами отправился и Самойлов. Группа располагалась на окраинах Гудермеса. Из командировки Самойлов вернулся с контузией. «Мы шли в колонне. И вдруг первая машина подрывается на фугасе, начинается обстрел. Стреляли из всех видов оружия, в том числе из гранатометов. Взрывной волной меня выбросило с брони. Полетел в пропасть, но сослуживец успел поймать и вытащить. Уже после перестрелки выяснилось, что получил контузию. Но в госпиталь не стал ложиться», — рассказывает военный. Спустя три месяца командировки произошла ротация. А после небольшого отпуска Самойлова в составе отряда направили в Ставрополь. Там бойцы также боролись с бандформированиями. Дальнейшая карьера Самойлова в отряде спецназначения складывалась спокойнее: он служил, тренировал бойцов. В 2007 году его контракт закончился, он вернулся к гражданской жизни. Отправка на СВО: старшина как мать родная Осенью 2022 года в РФ была объявлена частичная мобилизация. Самойлов не смог оставаться в стороне и также отправился на фронт. «Наши ребята идут, а я что? Они патриоты, и я тоже патриот! Тем более военный опыт есть. Пошел в военкомат», — кратко описывает свое решение военный. Самойлова записали в добровольческий батальон «Южный Урал», он подписал контракт и через две недели уже был в зоне СВО. Бегать с автоматом по окопам в силу возраста уже было трудно, поэтому он предложил командованию другой вариант службы, при котором он будет максимально полезен: вместе с другими возрастными сослуживцами он обустраивал быт для бойцов, копал землянки, строил блиндажи, бани. Вернувшиеся с линии боевого соприкосновения (ЛБС) солдаты благодаря стараниям старших товарищей могли спокойно отдохнуть. Забота о бойцах — отличительная черта любого старшины. И даже после службы Самойлов оставался бойцам за маму. «В подразделении были и старики, которым почти 60 лет, и помоложе мужики. Я их собрал. Куда на передок они пойдут? Там надо бегать, таскать, а возраст уже не тот. Но хочется быть полезным. Тогда я командира попросил дать нам возможность строить лагерь для бойцов. Чтобы ребята приезжали с ЛБС и отдыхали. Такие вещи строили мужики, работали на совесть», — отмечает мужчина. Выезды на передовую Каждые три дня Самойлов с товарищами отправлялся на передовую: привозил бойцам гуманитарную помощь, снабжал боеприпасами. Каждый такой выезд мог стать последним, так как все дороги были заминированы, а в небе кружили вражеские «птички». Но оставить ребят без вооружения, воды и еды нельзя. Несмотря на риски, пробирались к своим, передавали грузы, забирали раненых. Каждые три дня Игорь Самойлов (крайний справа) вместе с товарищами отправлялся на передовую Фото: Игорь Самойлов © URA.RU «Когда наши войска заходили в Кременную — по нам прилетел украинский дрон. Попал в БТР. От машины ничего не осталось. Благо, обошлось без „двухсотых“», — вспоминает военный. «Жена сказала, что я ее обманул» С первой женой у Самойлова личная жизнь не сложилась — развелись. Военный встретил другую женщину, с которой живет до сих пор. О том, что мужчина собирается на СВО, она узнала в последний момент: он до последнего говорил ей, что просто проходит комиссию. «Когда уже увидела направление в Екатеринбург — поняла, что отправляюсь на СВО. Говорит мне: „Обманул ты меня“. Но ничего, держалась, не плакала», — вспоминает прапорщик. Возвращение с СВО и проблема с получением боевых выплат Новость по теме Челябинского военного уволили со службы, не выплатив «боевые» за время СВО В зоне СВО Самойлов пробыл полгода. По окончании контракта он вернулся в ставший родным Копейск. И тут возникла проблема с получением выплат. Сумма, которую получил мужчина, почти в четыре раза была меньше положенной по закону. Во время службы в зоне СВО Самойлов должен был получать не менее 228,5 тысячи рублей ежемесячно. При этом за период с ноября 2022 года по апрель 2023 года ему начислено чуть более 450 тысяч рублей (при том, что фактически ежемесячно Самойлов получал всего около 59 тысяч рублей). Летом 2023 года его исключили из списков личного состава воинской части, так и не рассчитав полностью. «Я не прошу чужого. Мне хочется лишь получить то, что я заслужил», — говорит он. Позиция юриста Алексей Моргенштерн, представляющий интересы Самойлова, в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что он обращался с проблемой своего доверителя в различные инстанции. Максимум, чего удалось добиться — внесения в адрес командира чебаркульской воинской части представления об устранении нарушений. Но оно, по словам адвоката, так и не было исполнено. «Представление прокурора должно быть исполнено незамедлительно. В течение месяца должны быть приняты меры относительно той проблемы, которая указана в представлении прокурора. Должны быть устранены условия, причины, которые мешают решить конкретную проблему. Но этого не сделано как со стороны командования воинской части, где служил Игорь Геннадиевич, так и со стороны гарнизонной прокуратуры. Командование воинской части однозначно игнорирует проблему. Причем уже достаточно долго», — отмечает Моргенштерн. Юрист подготовил заявление в СК РФ (имеется в распоряжении редакции). В нем он описал все нарушения, допущенные по делу его клиента. В данном случае просматривается судебная перспектива. URA.RU направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ, Генпрокуратуры РФ и Главного военно-следственного управления по поводу сложившейся ситуации. Ответы будут опубликованы после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потомственный военный из Копейска (Челябинская область) Игорь Самойлов после возвращения с СВО не дождался положенных выплат за боевые выходы. Сумма, которую получил мужчина, оказалась почти в четыре раза меньше положенной. Журналист URA.RU встретился с бойцом. История гвардии прапорщика и его борьба за свои права — в материале URA.RU. Родители Самойлова были военными. Он пошел по их стопам и после срочной службы в армии (служил в Красноярске, в ВДВ) продолжил защищать страну, но уже в статусе военнослужащего контрактной службы. «Мама сказала, что на заводы после срочной службы не пойдешь. Давай-ка в армию», — вспоминает Самойлов. Подписав первый контракт, Самойлов попал в авиационную часть под Москвой. Там же он окончил курсы прапорщиков. Через полгода его отправили в Норильск. Там он задержался на несколько лет. Страна между тем менялась, происходили перемены, характерные для 90-х годов прошлого века. В результате подобных изменений его сократили. Четыре года после увольнения Самойлов работал в охране. После переехал в Копейск — на малую родину своей жены. Но долго на «гражданке» оставаться не смог и поступил на службу в 23-й отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске. «В отряде я был старшиной боевой группы. Отвечал за ее обеспечение. Бойцов же надо одеть, помыть… Как говорится, был им и за маму, и за папу», — рассказывает военный. В 2002 году челябинский отряд спецназа направили в командировку в Чечню. Тогда шла вторая чеченская кампания. Вместе с товарищами отправился и Самойлов. Группа располагалась на окраинах Гудермеса. Из командировки Самойлов вернулся с контузией. «Мы шли в колонне. И вдруг первая машина подрывается на фугасе, начинается обстрел. Стреляли из всех видов оружия, в том числе из гранатометов. Взрывной волной меня выбросило с брони. Полетел в пропасть, но сослуживец успел поймать и вытащить. Уже после перестрелки выяснилось, что получил контузию. Но в госпиталь не стал ложиться», — рассказывает военный. Спустя три месяца командировки произошла ротация. А после небольшого отпуска Самойлова в составе отряда направили в Ставрополь. Там бойцы также боролись с бандформированиями. Дальнейшая карьера Самойлова в отряде спецназначения складывалась спокойнее: он служил, тренировал бойцов. В 2007 году его контракт закончился, он вернулся к гражданской жизни. Осенью 2022 года в РФ была объявлена частичная мобилизация. Самойлов не смог оставаться в стороне и также отправился на фронт. «Наши ребята идут, а я что? Они патриоты, и я тоже патриот! Тем более военный опыт есть. Пошел в военкомат», — кратко описывает свое решение военный. Самойлова записали в добровольческий батальон «Южный Урал», он подписал контракт и через две недели уже был в зоне СВО. Бегать с автоматом по окопам в силу возраста уже было трудно, поэтому он предложил командованию другой вариант службы, при котором он будет максимально полезен: вместе с другими возрастными сослуживцами он обустраивал быт для бойцов, копал землянки, строил блиндажи, бани. Вернувшиеся с линии боевого соприкосновения (ЛБС) солдаты благодаря стараниям старших товарищей могли спокойно отдохнуть. Забота о бойцах — отличительная черта любого старшины. И даже после службы Самойлов оставался бойцам за маму. «В подразделении были и старики, которым почти 60 лет, и помоложе мужики. Я их собрал. Куда на передок они пойдут? Там надо бегать, таскать, а возраст уже не тот. Но хочется быть полезным. Тогда я командира попросил дать нам возможность строить лагерь для бойцов. Чтобы ребята приезжали с ЛБС и отдыхали. Такие вещи строили мужики, работали на совесть», — отмечает мужчина. Каждые три дня Самойлов с товарищами отправлялся на передовую: привозил бойцам гуманитарную помощь, снабжал боеприпасами. Каждый такой выезд мог стать последним, так как все дороги были заминированы, а в небе кружили вражеские «птички». Но оставить ребят без вооружения, воды и еды нельзя. Несмотря на риски, пробирались к своим, передавали грузы, забирали раненых. «Когда наши войска заходили в Кременную — по нам прилетел украинский дрон. Попал в БТР. От машины ничего не осталось. Благо, обошлось без „двухсотых“», — вспоминает военный. С первой женой у Самойлова личная жизнь не сложилась — развелись. Военный встретил другую женщину, с которой живет до сих пор. О том, что мужчина собирается на СВО, она узнала в последний момент: он до последнего говорил ей, что просто проходит комиссию. «Когда уже увидела направление в Екатеринбург — поняла, что отправляюсь на СВО. Говорит мне: „Обманул ты меня“. Но ничего, держалась, не плакала», — вспоминает прапорщик. В зоне СВО Самойлов пробыл полгода. По окончании контракта он вернулся в ставший родным Копейск. И тут возникла проблема с получением выплат. Сумма, которую получил мужчина, почти в четыре раза была меньше положенной по закону. Во время службы в зоне СВО Самойлов должен был получать не менее 228,5 тысячи рублей ежемесячно. При этом за период с ноября 2022 года по апрель 2023 года ему начислено чуть более 450 тысяч рублей (при том, что фактически ежемесячно Самойлов получал всего около 59 тысяч рублей). Летом 2023 года его исключили из списков личного состава воинской части, так и не рассчитав полностью. «Я не прошу чужого. Мне хочется лишь получить то, что я заслужил», — говорит он. Алексей Моргенштерн, представляющий интересы Самойлова, в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что он обращался с проблемой своего доверителя в различные инстанции. Максимум, чего удалось добиться — внесения в адрес командира чебаркульской воинской части представления об устранении нарушений. Но оно, по словам адвоката, так и не было исполнено. «Представление прокурора должно быть исполнено незамедлительно. В течение месяца должны быть приняты меры относительно той проблемы, которая указана в представлении прокурора. Должны быть устранены условия, причины, которые мешают решить конкретную проблему. Но этого не сделано как со стороны командования воинской части, где служил Игорь Геннадиевич, так и со стороны гарнизонной прокуратуры. Командование воинской части однозначно игнорирует проблему. Причем уже достаточно долго», — отмечает Моргенштерн. Юрист подготовил заявление в СК РФ (имеется в распоряжении редакции). В нем он описал все нарушения, допущенные по делу его клиента. В данном случае просматривается судебная перспектива. URA.RU направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ, Генпрокуратуры РФ и Главного военно-следственного управления по поводу сложившейся ситуации. Ответы будут опубликованы после получения.