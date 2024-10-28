В Челябинске для расширения дороги закроют мост через реку Миасс

В Челябинске планируют капитально отремонтировать мост через реку Миасс в Металлургическом районе города по улице Черкасской. Автомобильную дорогу планируется расширить. Стоимость работ обойдется заказчику в один миллиард 48 миллионов рублей, сообщается 28 октября на сайте госзакупок.
«Капитальный ремонт моста через реку Миасс по автомобильной дороге на улице Черкасской (восточный). Комитет дорожного хозяйства города Челябинска ищет подрядчика. Стоимость контракта — 1,48 миллиарда рублей», — сообщается на сайте госзакупок.
Документация разработана компанией ООО «СоюзПроект». Средства будут выделены из городского бюджета.
Подрядчику нужно будет отремонтировать восточную часть моста, ведущую в Металлургический район. Исполнитель согласно контракту в рамках реконструкции расширит полотно моста, обновит инженерные сети и трамвайные пути, произведет монтаж освещения и ливневой канализации. Также работы включают в себя озеленение территории — высадку деревьев и кустарников.
Протяженность дороги составит почти 76 метров. Работы необходимо завершить до конца июня 2027 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 октября 2025 года.
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