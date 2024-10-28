28 октября 2024

В Челябинске на оживленном перекрестке отключат светофор

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, светофор, знак пешеходный переход, город, ремонт
Светофор в Советском районе отключат на день Фото:

В Челябинске 29 октября в Советском районе перестанет работать светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.

«Сегодня, 29 октября, будет отключен светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Время отключения — с 8:00 до 17:00», — сообщил официальный telegram-канал Комитета.

Причина временной остановки в работе светофора не уточняется. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании движения.

Ранее в центре Челябинска на три дня отключали светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина. Причиной временной остановки в работе светофора стала реконструкция.

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В Челябинске 29 октября в Советском районе перестанет работать светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города. «Сегодня, 29 октября, будет отключен светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Время отключения — с 8:00 до 17:00», — сообщил официальный telegram-канал Комитета. Причина временной остановки в работе светофора не уточняется. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании движения. Ранее в центре Челябинска на три дня отключали светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина. Причиной временной остановки в работе светофора стала реконструкция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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