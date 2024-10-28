В Челябинске на оживленном перекрестке отключат светофор

В Челябинске 29 октября в Советском районе перестанет работать светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.
«Сегодня, 29 октября, будет отключен светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Время отключения — с 8:00 до 17:00», — сообщил официальный telegram-канал Комитета.
Причина временной остановки в работе светофора не уточняется. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании движения.
Ранее в центре Челябинска на три дня отключали светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина. Причиной временной остановки в работе светофора стала реконструкция.
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