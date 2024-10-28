Общество Транспорт В Челябинске на оживленном перекрестке отключат светофор 29 октября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 + Светофор в Советском районе отключат на день Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 29 октября в Советском районе перестанет работать светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города. «Сегодня, 29 октября, будет отключен светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Время отключения — с 8:00 до 17:00», — сообщил официальный telegram-канал Комитета. Причина временной остановки в работе светофора не уточняется. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании движения. Ранее в центре Челябинска на три дня отключали светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина. Причиной временной остановки в работе светофора стала реконструкция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске 29 октября в Советском районе перестанет работать светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города. «Сегодня, 29 октября, будет отключен светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Время отключения — с 8:00 до 17:00», — сообщил официальный telegram-канал Комитета. Причина временной остановки в работе светофора не уточняется. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании движения. Ранее в центре Челябинска на три дня отключали светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина. Причиной временной остановки в работе светофора стала реконструкция. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям