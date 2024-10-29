Национализированный завод «Ариант» задолжал челябинской налоговой 240 млн рублей

29 октября 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

О проблемах «ЦПИ-Ариант» с финансированием стало известно еще в июле этого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК У национализированного производителя вина и виски «Центр пищевой индустрии-Ариант» образовался долг в 240 миллионов рублей перед межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по Челябинской области. Об этом сообщил источник, знакомый с решением налогового органа. «Межрайонная инспекция ФНС по Челябинской области решила взыскать с ООО „ЦПИ-Ариант“ задолженность около 240 миллионов рублей. Два исполнительных производства были открыты и введены обеспечительные меры в октябре», — пишет РБК со ссылкой на источник и базу данных судебных приставов. Информацию о долге подтвердили в пресс-службе Россельхозбанка, у чьей структуры этот актив находится в управлении. Налоговики взыскивают деньги из-за неисполнения требования об уплате задолженности, которая возникла у компании в августе 2024 года. Задолженность не была погашена в срок — до 23 сентября, пояснили в банке. «Один из крупных контрагентов несвоевременно исполнил свои обязательства по оплате готовой продукции, поэтому образовалась задолженность. Задолженность погашена за счет выручки предприятия», — пояснили в пресс-службе банка, пишет сайт «74.ру». О проблемах «ЦПИ-Ариант» с финансированием стало известно еще в июле этого года. Компания уведомила партнера — торговую сеть «Красное & Белое» о намерении приостановить производство. Но в компании сообщили, что недостаток финансирования образовался из-за длительного периода обеспечительных мер, наложенных Арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов ГК «Ариант». Арест был наложен 28 марта, а снят только 10 июня. Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля по иску Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства «ЦПИ-Ариант», «Кубань-Вино», «Агрофирму „Ариант“» и «Агрофирму „Южная“». Активы принадлежали семье челябинских бизнесменов Александра Аристова и Александра Кретова. В мае компании перешли под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Челябинские фермеры ранее заявили, что национализированный завод по производству макарон АО «Макфа» перестал принимать у них зерно. Причиной послужили изменения показателей стекловидности зерна и необходимость проводить все закупки через тендеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У национализированного производителя вина и виски «Центр пищевой индустрии-Ариант» образовался долг в 240 миллионов рублей перед межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по Челябинской области. Об этом сообщил источник, знакомый с решением налогового органа. «Межрайонная инспекция ФНС по Челябинской области решила взыскать с ООО „ЦПИ-Ариант“ задолженность около 240 миллионов рублей. Два исполнительных производства были открыты и введены обеспечительные меры в октябре», — пишет РБК со ссылкой на источник и базу данных судебных приставов. Информацию о долге подтвердили в пресс-службе Россельхозбанка, у чьей структуры этот актив находится в управлении. Налоговики взыскивают деньги из-за неисполнения требования об уплате задолженности, которая возникла у компании в августе 2024 года. Задолженность не была погашена в срок — до 23 сентября, пояснили в банке. «Один из крупных контрагентов несвоевременно исполнил свои обязательства по оплате готовой продукции, поэтому образовалась задолженность. Задолженность погашена за счет выручки предприятия», — пояснили в пресс-службе банка, пишет сайт «74.ру». О проблемах «ЦПИ-Ариант» с финансированием стало известно еще в июле этого года. Компания уведомила партнера — торговую сеть «Красное & Белое» о намерении приостановить производство. Но в компании сообщили, что недостаток финансирования образовался из-за длительного периода обеспечительных мер, наложенных Арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов ГК «Ариант». Арест был наложен 28 марта, а снят только 10 июня. Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля по иску Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства «ЦПИ-Ариант», «Кубань-Вино», «Агрофирму „Ариант“» и «Агрофирму „Южная“». Активы принадлежали семье челябинских бизнесменов Александра Аристова и Александра Кретова. В мае компании перешли под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Челябинские фермеры ранее заявили, что национализированный завод по производству макарон АО «Макфа» перестал принимать у них зерно. Причиной послужили изменения показателей стекловидности зерна и необходимость проводить все закупки через тендеры.