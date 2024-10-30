30 октября 2024

Екатеринбуржцы устроили охоту на билеты из-за легендарного рокера. Скрин

В Екатеринбурге раскупили все билеты на концерт Вячеслава Бутусова
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, бутусов вячеслав
Вячеслав Бутусов споет в ККТ «Космос» Фото:

Екатеринбуржцы не могут достать билеты на концерт рок-музыканта Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Артисты сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius 3 ноября, но попасть на мероприятие смогут не все желающие, заметило URA.RU.

«Куплю один-два билета, очень надо — для дочки», «Куплю срочно два-три билета», «Нужен один билет, очень» — такие комментарии появляются в группе организаторов ежедневно. При этом пригласительных нет даже на «Авито», где обычно присутствуют перекупы.

Представители Бутусова подтверждают, что случился солдаут. «Кто не успел: забирайте единичные, которые могут появляться в продаже время от времени, если вдруг будут возврат», — советуют организаторы.

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представят юбилейную программу из хитов и редких песен в ККТ «Космос». Стоимость билетов варьировалась от 1500 до 7700 рублей.

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Екатеринбуржцы не могут достать билеты на концерт рок-музыканта Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Артисты сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius 3 ноября, но попасть на мероприятие смогут не все желающие, заметило URA.RU. «Куплю один-два билета, очень надо — для дочки», «Куплю срочно два-три билета», «Нужен один билет, очень» — такие комментарии появляются в группе организаторов ежедневно. При этом пригласительных нет даже на «Авито», где обычно присутствуют перекупы. Представители Бутусова подтверждают, что случился солдаут. «Кто не успел: забирайте единичные, которые могут появляться в продаже время от времени, если вдруг будут возврат», — советуют организаторы. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представят юбилейную программу из хитов и редких песен в ККТ «Космос». Стоимость билетов варьировалась от 1500 до 7700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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