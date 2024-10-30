Екатеринбуржцы не могут достать билеты на концерт рок-музыканта Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Артисты сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius 3 ноября, но попасть на мероприятие смогут не все желающие, заметило URA.RU.
«Куплю один-два билета, очень надо — для дочки», «Куплю срочно два-три билета», «Нужен один билет, очень» — такие комментарии появляются в группе организаторов ежедневно. При этом пригласительных нет даже на «Авито», где обычно присутствуют перекупы.
Представители Бутусова подтверждают, что случился солдаут. «Кто не успел: забирайте единичные, которые могут появляться в продаже время от времени, если вдруг будут возврат», — советуют организаторы.
Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представят юбилейную программу из хитов и редких песен в ККТ «Космос». Стоимость билетов варьировалась от 1500 до 7700 рублей.
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