Три дома сгорели в Челябинске из-за растопленной печи

31 октября 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Ночной пожар тушили 28 сотрудников (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Три дома в садовом товариществе «Любитель-1» в Челябинске сгорели в ночь на 31 октября из-за печи-буржуйки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В ходе осмотра места происшествия установлено: наиболее вероятной причиной возгорания послужила печь-буржуйка, которой отапливался один из садовых домов», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В МЧС напоминают, что растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, важно следить за целостностью кладки печи, а также не хранить рядом сгораемые материалы. Пожар в СНТ «Любитель-1» на северо-западе Челябинска произошел в ночь на 31 октября. Возгорание началась в одном из садовых домов. Из-за плотной застройки пламя перекинулось на два соседних строения. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три дома в садовом товариществе «Любитель-1» в Челябинске сгорели в ночь на 31 октября из-за печи-буржуйки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В ходе осмотра места происшествия установлено: наиболее вероятной причиной возгорания послужила печь-буржуйка, которой отапливался один из садовых домов», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В МЧС напоминают, что растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, важно следить за целостностью кладки печи, а также не хранить рядом сгораемые материалы. Пожар в СНТ «Любитель-1» на северо-западе Челябинска произошел в ночь на 31 октября. Возгорание началась в одном из садовых домов. Из-за плотной застройки пламя перекинулось на два соседних строения. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пострадавших нет.