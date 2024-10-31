Три дома сгорели в Челябинске из-за растопленной печи

Три дома в садовом товариществе «Любитель-1» в Челябинске сгорели в ночь на 31 октября из-за печи-буржуйки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В ходе осмотра места происшествия установлено: наиболее вероятной причиной возгорания послужила печь-буржуйка, которой отапливался один из садовых домов», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В МЧС напоминают, что растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, важно следить за целостностью кладки печи, а также не хранить рядом сгораемые материалы.
Пожар в СНТ «Любитель-1» на северо-западе Челябинска произошел в ночь на 31 октября. Возгорание началась в одном из садовых домов. Из-за плотной застройки пламя перекинулось на два соседних строения. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пострадавших нет.
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