Три дома сгорели в Челябинске из-за растопленной печи

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Ночной пожар тушили 28 сотрудников (архивное фото) Фото:

Три дома в садовом товариществе «Любитель-1» в Челябинске сгорели в ночь на 31 октября из-за печи-буржуйки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В ходе осмотра места происшествия установлено: наиболее вероятной причиной возгорания послужила печь-буржуйка, которой отапливался один из садовых домов», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В МЧС напоминают, что растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, важно следить за целостностью кладки печи, а также не хранить рядом сгораемые материалы.

Пожар в СНТ «Любитель-1» на северо-западе Челябинска произошел в ночь на 31 октября. Возгорание началась в одном из садовых домов. Из-за плотной застройки пламя перекинулось на два соседних строения. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

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Три дома в садовом товариществе «Любитель-1» в Челябинске сгорели в ночь на 31 октября из-за печи-буржуйки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В ходе осмотра места происшествия установлено: наиболее вероятной причиной возгорания послужила печь-буржуйка, которой отапливался один из садовых домов», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В МЧС напоминают, что растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, важно следить за целостностью кладки печи, а также не хранить рядом сгораемые материалы. Пожар в СНТ «Любитель-1» на северо-западе Челябинска произошел в ночь на 31 октября. Возгорание началась в одном из садовых домов. Из-за плотной застройки пламя перекинулось на два соседних строения. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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