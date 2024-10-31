Мосгорсуд продлил до 3 февраля арест пермского блогера Шабутдинова

Блогер из Куеды (Пермский край), предприниматель Аяз Шабутдинов будет находиться в СИЗО до 3 февраля следующего года. Такое решение принял Московский городской суд, где разбирают дело о крупном мошенничестве.
«Решением суда продлить срок содержания под стражей Шабутдинову. До 3 февраля 2025 года», — из зала суда передает корреспондент ТАСС.
По версии следствия, блогер вводил в заблуждение людей, предлагая успешно построить собственный бизнес через образовательные курсы. Отпустить Шабутдинова из СИЗО просили несколько сотен его студентов. Бизнесмена арестовали в ноябре прошлого года. На его имущество наложили арест. В уголовном деле — 113 эпизодов и порядка 150 томов.
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