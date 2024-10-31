31 октября 2024

Пермского разведчика наградили медалью Суворова за участие в спецоперации

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Медаль Суворова стала второй государственной наградой, которую получил пермяк (архивное фото)
Медаль Суворова стала второй государственной наградой, которую получил пермяк (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермский военнослужащий с позывным «Спортсмен», проявивший себя на спецоперации, награжден медалью Суворова. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали волонтеры сообщества «Вежливые люди», помогающие бойцам. Они отметили, что боец служит в разведроте мотострелкового подразделения.

«Поздравляем еще одного нашего молодого подопечного, пермяка с позывным „Спортсмен“ с очередной (второй по счету) государственной наградой, „Медалью Суворова“! Первая медаль — „За Отвагу“!», — рассказали волонтеры.

Ранее аналогичную медаль получил уроженец деревни Чужья Юрлинского округа Пермского края Александр Ефремов. Указ о награждении участника СВО подписал президент РФ Владимир Путин.

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Пермский военнослужащий с позывным «Спортсмен», проявивший себя на спецоперации, награжден медалью Суворова. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали волонтеры сообщества «Вежливые люди», помогающие бойцам. Они отметили, что боец служит в разведроте мотострелкового подразделения. «Поздравляем еще одного нашего молодого подопечного, пермяка с позывным „Спортсмен“ с очередной (второй по счету) государственной наградой, „Медалью Суворова“! Первая медаль — „За Отвагу“!», — рассказали волонтеры. Ранее аналогичную медаль получил уроженец деревни Чужья Юрлинского округа Пермского края Александр Ефремов. Указ о награждении участника СВО подписал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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