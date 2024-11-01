Челябинский школьник Яков Линк стал участником шоу Тины Канделаки «Умнее всех»

01 ноября 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Мальчик из Челябинска принял участие в шоу Канделаки (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Школьник из Челябинска Яков Линк принял участие в интеллектуальном шоу Тины Канделаки «Умнее всех», которое выходит на телеканале «Пятница!» Линк стал участником третьего сезона, сообщает пресс-служба телеканала. «Подростки 13-15 лет проверят свои знания в интеллектуальной игре. Тина Канделаки проведет три раунда, в ходе которых определятся финалисты противостояния», — сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!» В этом раунде участие принял Яков Линк из Челябинска, который во время представления себя сообщил, что может оказать первую помощь. Мальчик также мечтает стать нейрохирургом, увлекается математикой и шахматами. До финала Яков дойти не смог. «Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина, где дети проходят сложные раунды и зарабатывают баллы за правильные ответы. Каждый бал потом переводится в деньги, победитель получает возможность стать участником суперфинала сезона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьник из Челябинска Яков Линк принял участие в интеллектуальном шоу Тины Канделаки «Умнее всех», которое выходит на телеканале «Пятница!» Линк стал участником третьего сезона, сообщает пресс-служба телеканала. «Подростки 13-15 лет проверят свои знания в интеллектуальной игре. Тина Канделаки проведет три раунда, в ходе которых определятся финалисты противостояния», — сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!» В этом раунде участие принял Яков Линк из Челябинска, который во время представления себя сообщил, что может оказать первую помощь. Мальчик также мечтает стать нейрохирургом, увлекается математикой и шахматами. До финала Яков дойти не смог. «Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина, где дети проходят сложные раунды и зарабатывают баллы за правильные ответы. Каждый бал потом переводится в деньги, победитель получает возможность стать участником суперфинала сезона.