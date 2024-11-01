Челябинский школьник Яков Линк стал участником шоу Тины Канделаки «Умнее всех»

Школьник из Челябинска Яков Линк принял участие в интеллектуальном шоу Тины Канделаки «Умнее всех», которое выходит на телеканале «Пятница!» Линк стал участником третьего сезона, сообщает пресс-служба телеканала.
«Подростки 13-15 лет проверят свои знания в интеллектуальной игре. Тина Канделаки проведет три раунда, в ходе которых определятся финалисты противостояния», — сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!» В этом раунде участие принял Яков Линк из Челябинска, который во время представления себя сообщил, что может оказать первую помощь.
Мальчик также мечтает стать нейрохирургом, увлекается математикой и шахматами. До финала Яков дойти не смог.
«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина, где дети проходят сложные раунды и зарабатывают баллы за правильные ответы. Каждый бал потом переводится в деньги, победитель получает возможность стать участником суперфинала сезона.
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