ФСБ задержала свердловских бизнесменов, обвиненных в махинациях

Оперативники ФСБ задержали двух свердловских предпринимателей, обвиненных в махинациях с субсидией в Белоярском районе. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
«По версии следствия, предприниматель из села Большебрусянского с марта по май получил в качестве субсидии более двух миллионов рублей. За эти деньги он должен был произвести возделывание земель вблизи села Черноусова, но ничего не сделал и предоставил ложные сметы. Обман вскрыла проверка: оказалось, что поля никто не трогал уже почти десять лет», — сказал собеседник агентства.
Второй фигурант — бизнесмен из Екатеринбурга. Силовики изъяли документацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые от дачи показаний отказались.
В свердловском управлении ФСБ от комментариев отказались. Ответ от регионального СУ СК ожидается.
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