ФСБ задержала свердловских бизнесменов, обвиненных в махинациях

01 ноября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Задержанные от дачи показаний отказались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оперативники ФСБ задержали двух свердловских предпринимателей, обвиненных в махинациях с субсидией в Белоярском районе. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «По версии следствия, предприниматель из села Большебрусянского с марта по май получил в качестве субсидии более двух миллионов рублей. За эти деньги он должен был произвести возделывание земель вблизи села Черноусова, но ничего не сделал и предоставил ложные сметы. Обман вскрыла проверка: оказалось, что поля никто не трогал уже почти десять лет», — сказал собеседник агентства. Второй фигурант — бизнесмен из Екатеринбурга. Силовики изъяли документацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые от дачи показаний отказались. В свердловском управлении ФСБ от комментариев отказались. Ответ от регионального СУ СК ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативники ФСБ задержали двух свердловских предпринимателей, обвиненных в махинациях с субсидией в Белоярском районе. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «По версии следствия, предприниматель из села Большебрусянского с марта по май получил в качестве субсидии более двух миллионов рублей. За эти деньги он должен был произвести возделывание земель вблизи села Черноусова, но ничего не сделал и предоставил ложные сметы. Обман вскрыла проверка: оказалось, что поля никто не трогал уже почти десять лет», — сказал собеседник агентства. Второй фигурант — бизнесмен из Екатеринбурга. Силовики изъяли документацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые от дачи показаний отказались. В свердловском управлении ФСБ от комментариев отказались. Ответ от регионального СУ СК ожидается.