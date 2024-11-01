ФСБ задержала свердловских бизнесменов, обвиненных в махинациях

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Задержанные от дачи показаний отказались Фото:

Оперативники ФСБ задержали двух свердловских предпринимателей, обвиненных в махинациях с субсидией в Белоярском районе. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«По версии следствия, предприниматель из села Большебрусянского с марта по май получил в качестве субсидии более двух миллионов рублей. За эти деньги он должен был произвести возделывание земель вблизи села Черноусова, но ничего не сделал и предоставил ложные сметы. Обман вскрыла проверка: оказалось, что поля никто не трогал уже почти десять лет», — сказал собеседник агентства.

Второй фигурант — бизнесмен из Екатеринбурга. Силовики изъяли документацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые от дачи показаний отказались.

В свердловском управлении ФСБ от комментариев отказались. Ответ от регионального СУ СК ожидается.

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Оперативники ФСБ задержали двух свердловских предпринимателей, обвиненных в махинациях с субсидией в Белоярском районе. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «По версии следствия, предприниматель из села Большебрусянского с марта по май получил в качестве субсидии более двух миллионов рублей. За эти деньги он должен был произвести возделывание земель вблизи села Черноусова, но ничего не сделал и предоставил ложные сметы. Обман вскрыла проверка: оказалось, что поля никто не трогал уже почти десять лет», — сказал собеседник агентства. Второй фигурант — бизнесмен из Екатеринбурга. Силовики изъяли документацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые от дачи показаний отказались. В свердловском управлении ФСБ от комментариев отказались. Ответ от регионального СУ СК ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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