Активистка феминистского движения погибла в Челябинске

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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, мемориал
Пильник жаловалась на травлю (архивное фото) Фото:

В Челябинске погибла активистка феминистского движения Елена Пильник, которая в последнее время жаловалась на травлю в ее сторону. Об этом сообщили подруги погибшей.

«На протяжении всей своей деятельности Лена подвергалась непрерывной травле за свое участие в нашем движении со стороны реакции. Наша организация всегда будет помнить об этом и никогда никому этого не простит», — написали активисты движения в группе «Ural feminist organization | UFO» в группе «ВКонтакте».

Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», следствие по делу идет. «Подозревают самоубийство», — сообщили близки подруги. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области URA.RU обещали уточнить информацию.

Пильник занималась общественной деятельностью в Челябинске. В прошлом году она приняла участие в пикете против запрета абортов.

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В Челябинске погибла активистка феминистского движения Елена Пильник, которая в последнее время жаловалась на травлю в ее сторону. Об этом сообщили подруги погибшей. «На протяжении всей своей деятельности Лена подвергалась непрерывной травле за свое участие в нашем движении со стороны реакции. Наша организация всегда будет помнить об этом и никогда никому этого не простит», — написали активисты движения в группе «Ural feminist organization | UFO» в группе «ВКонтакте». Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», следствие по делу идет. «Подозревают самоубийство», — сообщили близки подруги. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области URA.RU обещали уточнить информацию. Пильник занималась общественной деятельностью в Челябинске. В прошлом году она приняла участие в пикете против запрета абортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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