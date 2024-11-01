Активистка феминистского движения погибла в Челябинске

01 ноября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Пильник жаловалась на травлю (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске погибла активистка феминистского движения Елена Пильник, которая в последнее время жаловалась на травлю в ее сторону. Об этом сообщили подруги погибшей. «На протяжении всей своей деятельности Лена подвергалась непрерывной травле за свое участие в нашем движении со стороны реакции. Наша организация всегда будет помнить об этом и никогда никому этого не простит», — написали активисты движения в группе «Ural feminist organization | UFO» в группе «ВКонтакте». Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», следствие по делу идет. «Подозревают самоубийство», — сообщили близки подруги. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области URA.RU обещали уточнить информацию. Пильник занималась общественной деятельностью в Челябинске. В прошлом году она приняла участие в пикете против запрета абортов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске погибла активистка феминистского движения Елена Пильник, которая в последнее время жаловалась на травлю в ее сторону. Об этом сообщили подруги погибшей. «На протяжении всей своей деятельности Лена подвергалась непрерывной травле за свое участие в нашем движении со стороны реакции. Наша организация всегда будет помнить об этом и никогда никому этого не простит», — написали активисты движения в группе «Ural feminist organization | UFO» в группе «ВКонтакте». Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», следствие по делу идет. «Подозревают самоубийство», — сообщили близки подруги. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области URA.RU обещали уточнить информацию. Пильник занималась общественной деятельностью в Челябинске. В прошлом году она приняла участие в пикете против запрета абортов.