Активистка феминистского движения погибла в Челябинске

В Челябинске погибла активистка феминистского движения Елена Пильник, которая в последнее время жаловалась на травлю в ее сторону. Об этом сообщили подруги погибшей.
«На протяжении всей своей деятельности Лена подвергалась непрерывной травле за свое участие в нашем движении со стороны реакции. Наша организация всегда будет помнить об этом и никогда никому этого не простит», — написали активисты движения в группе «Ural feminist organization | UFO» в группе «ВКонтакте».
Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», следствие по делу идет. «Подозревают самоубийство», — сообщили близки подруги. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области URA.RU обещали уточнить информацию.
Пильник занималась общественной деятельностью в Челябинске. В прошлом году она приняла участие в пикете против запрета абортов.
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