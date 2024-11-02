02 ноября 2024

Пермяки бросились заказывать Снегурочек и Дедов Морозов на праздник

В Перми спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки за год вырос на 80%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаще сказочные персонажи нужны на корпоративах и детских утренниках
Чаще сказочные персонажи нужны на корпоративах и детских утренниках Фото:

В Перми в октябре зафиксирован рост спроса на услуги Деда Мороза и Снегурочки. Показатель увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали URA.RU представители сервиса «Авито Услуги».

«В октябре спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки в Перми вырос на 80% год к году. Число предложений от специалистов увеличилось на 37%», — пояснили собственники агентства.

Считается, что самая «горячая» пора для артистов — с 20-х чисел декабря и до завершения январских каникул. Участники рынка прогнозируют, что цена на подобные услуги еще вырастет к концу года.

На портале одного из специализированных городских агенств указано — 15-минутный выезд волшебника и его внучки стоит 2600 рублей, за час придется заплатить 4800 рублей. С 31 декабря по 1 января за 60 минут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой нужно будет отдать 13500 рублей. В среднем за услугу на «Авито» пока предлагают от 2000 до 5000 рублей.

В этом году у жителей региона на одну радость меньше — поезд Деда Мороза проедет мимо Перми и не сделает здесь остановки. Зато корреспонденты URA.RU подготовили материал о том, куда выгоднее поехать на Новый год всей семьей. Местные туристические компании с конца сентября продают новогодние путешествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в октябре зафиксирован рост спроса на услуги Деда Мороза и Снегурочки. Показатель увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали URA.RU представители сервиса «Авито Услуги». «В октябре спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки в Перми вырос на 80% год к году. Число предложений от специалистов увеличилось на 37%», — пояснили собственники агентства. Считается, что самая «горячая» пора для артистов — с 20-х чисел декабря и до завершения январских каникул. Участники рынка прогнозируют, что цена на подобные услуги еще вырастет к концу года. На портале одного из специализированных городских агенств указано — 15-минутный выезд волшебника и его внучки стоит 2600 рублей, за час придется заплатить 4800 рублей. С 31 декабря по 1 января за 60 минут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой нужно будет отдать 13500 рублей. В среднем за услугу на «Авито» пока предлагают от 2000 до 5000 рублей. В этом году у жителей региона на одну радость меньше — поезд Деда Мороза проедет мимо Перми и не сделает здесь остановки. Зато корреспонденты URA.RU подготовили материал о том, куда выгоднее поехать на Новый год всей семьей. Местные туристические компании с конца сентября продают новогодние путешествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...