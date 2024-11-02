Пермяки бросились заказывать Снегурочек и Дедов Морозов на праздник

В Перми в октябре зафиксирован рост спроса на услуги Деда Мороза и Снегурочки. Показатель увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали URA.RU представители сервиса «Авито Услуги».
«В октябре спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки в Перми вырос на 80% год к году. Число предложений от специалистов увеличилось на 37%», — пояснили собственники агентства.
Считается, что самая «горячая» пора для артистов — с 20-х чисел декабря и до завершения январских каникул. Участники рынка прогнозируют, что цена на подобные услуги еще вырастет к концу года.
На портале одного из специализированных городских агенств указано — 15-минутный выезд волшебника и его внучки стоит 2600 рублей, за час придется заплатить 4800 рублей. С 31 декабря по 1 января за 60 минут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой нужно будет отдать 13500 рублей. В среднем за услугу на «Авито» пока предлагают от 2000 до 5000 рублей.
В этом году у жителей региона на одну радость меньше — поезд Деда Мороза проедет мимо Перми и не сделает здесь остановки. Зато корреспонденты URA.RU подготовили материал о том, куда выгоднее поехать на Новый год всей семьей. Местные туристические компании с конца сентября продают новогодние путешествия.
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