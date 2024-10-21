Поезд Деда Мороза проедет мимо Перми

Проект «Поезд Деда Мороза» зимой 2024/25 минует Пермский край. Состав не сделает остановок ни в Перми, ни в других городах региона. Это следует из расписания на сайте проекта.
«Поезд главного новогоднего волшебника сделает остановки в соседних регионах: Челябинске, Уфе, Кирове, Екатеринбурге. Но Пермь проедет мимо», — передает корреспондент URA.RU, изучивший расписание поезда.
Список городов, которые посетит Дед Мороз в декабре-январе, появился накануне. Пермяки уже успели оставить грустные комментарии на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». «Жаль, что Перми нет, сын с конца лета спрашивал, когда приедет поезд», — пишет, например, Диана Пономарева. Но недовольными остались не только пермяки. О том, что Дед Мороз не навестит их город, сожалеют жители Тамбова, Саратова, Вологды, Оренбурга и многих других городов.
Поезд Деда Мороза этой зимой посетит 63 города. В прошлый раз маршрут был насыщеннее — более 80 остановок. В Пермском крае он радовал жителей Верещагино, Перми и Чусового.
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