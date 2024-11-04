В Березовском (Свердловская область) 5 ноября простятся с 19-летним Алексеем Сурниным — бойцом СВО, который погиб в конце августа при выполнении боевых задач в ДНР. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Город простится с нашим героем, 19-летним парнем Алексеем Романовичем Сурниным. 24 августа 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Желанное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики рядовой Сурнин погиб», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сурнин был самостоятельным и решительным молодым человеком. После ухода из жизни мамы помогал сестре Екатерине, взявшей под опеку младшего брата. Учителя вспоминают о нем как о дружелюбном парне, который всегда помогал педагогам во всех делах и всегда сидел на первой парте.
Прощание с бойцом начнется в 11:00 с траурного митинга на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 пройдет отпевание и захоронение в Почетном секторе Северного кладбища.
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