04 ноября 2024

В Березовском простятся с бойцом СВО, погибшим в ДНР еще летом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сурнин погиб, выполняя боевые задачи в ДНР
Сурнин погиб, выполняя боевые задачи в ДНР Фото:
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В Березовском (Свердловская область) 5 ноября простятся с 19-летним Алексеем Сурниным — бойцом СВО, который погиб в конце августа при выполнении боевых задач в ДНР. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Город простится с нашим героем, 19-летним парнем Алексеем Романовичем Сурниным. 24 августа 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Желанное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики рядовой Сурнин погиб», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сурнин был самостоятельным и решительным молодым человеком. После ухода из жизни мамы помогал сестре Екатерине, взявшей под опеку младшего брата. Учителя вспоминают о нем как о дружелюбном парне, который всегда помогал педагогам во всех делах и всегда сидел на первой парте.

Прощание с бойцом начнется в 11:00 с траурного митинга на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 пройдет отпевание и захоронение в Почетном секторе Северного кладбища.

Фото:

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В Березовском (Свердловская область) 5 ноября простятся с 19-летним Алексеем Сурниным — бойцом СВО, который погиб в конце августа при выполнении боевых задач в ДНР. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Город простится с нашим героем, 19-летним парнем Алексеем Романовичем Сурниным. 24 августа 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Желанное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики рядовой Сурнин погиб», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сурнин был самостоятельным и решительным молодым человеком. После ухода из жизни мамы помогал сестре Екатерине, взявшей под опеку младшего брата. Учителя вспоминают о нем как о дружелюбном парне, который всегда помогал педагогам во всех делах и всегда сидел на первой парте. Прощание с бойцом начнется в 11:00 с траурного митинга на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 пройдет отпевание и захоронение в Почетном секторе Северного кладбища.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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