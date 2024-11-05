Общество Транспорт Екатеринбуржцев предупредили о задержке рейсов из-за снегопада. Видео 06 ноября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 + Самолеты необходимо обрабатывать противообледенительной жидкостью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подготовка самолетов к вылету из Екатеринбурга 6 ноября может стать дольше из-за вынужденной обработки бортов противообледенительной жидкостью. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «В условиях снегопада, который продолжается всю ночь, подготовка воздушных судов к вылету может требовать дополнительного времени. Обязательно в такую погоду самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью», — пояснили в Кольцово, добавив, что аэропорт работает штатно. Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Подготовка самолетов к вылету из Екатеринбурга 6 ноября может стать дольше из-за вынужденной обработки бортов противообледенительной жидкостью. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «В условиях снегопада, который продолжается всю ночь, подготовка воздушных судов к вылету может требовать дополнительного времени. Обязательно в такую погоду самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью», — пояснили в Кольцово, добавив, что аэропорт работает штатно. Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям