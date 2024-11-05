05 ноября 2024

Екатеринбуржцев предупредили о задержке рейсов из-за снегопада. Видео

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Самолеты необходимо обрабатывать противообледенительной жидкостью Фото:

Подготовка самолетов к вылету из Екатеринбурга 6 ноября может стать дольше из-за вынужденной обработки бортов противообледенительной жидкостью. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«В условиях снегопада, который продолжается всю ночь, подготовка воздушных судов к вылету может требовать дополнительного времени. Обязательно в такую погоду самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью», — пояснили в Кольцово, добавив, что аэропорт работает штатно.

Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Подготовка самолетов к вылету из Екатеринбурга 6 ноября может стать дольше из-за вынужденной обработки бортов противообледенительной жидкостью. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «В условиях снегопада, который продолжается всю ночь, подготовка воздушных судов к вылету может требовать дополнительного времени. Обязательно в такую погоду самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью», — пояснили в Кольцово, добавив, что аэропорт работает штатно. Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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