Подготовка самолетов к вылету из Екатеринбурга 6 ноября может стать дольше из-за вынужденной обработки бортов противообледенительной жидкостью. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«В условиях снегопада, который продолжается всю ночь, подготовка воздушных судов к вылету может требовать дополнительного времени. Обязательно в такую погоду самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью», — пояснили в Кольцово, добавив, что аэропорт работает штатно.
Сильный снегопад в Свердловской области начался с самого раннего утра. Для устранения последствий стихии власти вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. Сегодня снежный покров сможет достичь восьми сантиметров. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справляются с непогодой, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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