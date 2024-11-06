В Екатеринбурге ограничат движение троллейбусов на несколько дней

В Екатеринбурге в районе Уралмаша ограничат движение троллейбусов №№ 29, 30 и 38 с 7 по 10 ноября. Это необходимо для аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Движение троллейбусных маршрутов №№ 29, 30 и 38 на пересечении улиц 40-летия Октября и Восстания будет ограничено с 12:00 7 ноября до 23:00 10 ноября», — следует из сообщения. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.
Горожан призвали заранее планировать маршрут передвижения. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили в мэрии.
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