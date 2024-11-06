В Екатеринбурге ограничат движение троллейбусов на несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, троллейбус, непогода, снегопад
Ограничения коснутся транспорта на Уралмаше (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Уралмаша ограничат движение троллейбусов №№ 29, 30 и 38 с 7 по 10 ноября. Это необходимо для аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение троллейбусных маршрутов №№ 29, 30 и 38 на пересечении улиц 40-летия Октября и Восстания будет ограничено с 12:00 7 ноября до 23:00 10 ноября», — следует из сообщения. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Горожан призвали заранее планировать маршрут передвижения. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили в мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в районе Уралмаша ограничат движение троллейбусов №№ 29, 30 и 38 с 7 по 10 ноября. Это необходимо для аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение троллейбусных маршрутов №№ 29, 30 и 38 на пересечении улиц 40-летия Октября и Восстания будет ограничено с 12:00 7 ноября до 23:00 10 ноября», — следует из сообщения. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Горожан призвали заранее планировать маршрут передвижения. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...