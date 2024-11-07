Для свердловских школьников провели «Урок цифры» от VK

В Свердловской области стартовал новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK, направленный на знакомство школьников с современными технологиями и IT-профессиями. В Екатеринбурге прошел открытый урок на тему «Магазин приложений».
В рамках проекта по развитию цифровых технологий министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, замминистра по вопросам образования и молодежной политики региона Евгений Бирюк вместе с амбассадором VK Софьей Артемьевских провели образовательный урок на тему «Магазин приложений». Мероприятие прошло для учеников школы № 23 Екатеринбурга.
Проект «Урок цифры» предусматривает активное участие учеников с 1 по 11 класс. В рамках проекта школьники имеют возможность «владеть» собственным магазином приложений RuStore, развивая и продвигая его среди пользователей. Это позволяет им на практике изучить основы управления проектами и маркетинга в IT.
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