Для свердловских школьников провели «Урок цифры» от VK

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Екатеринбурге прошел открытый урок для школьников от VK
В Екатеринбурге прошел открытый урок для школьников от VK Фото:

В Свердловской области стартовал новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK, направленный на знакомство школьников с современными технологиями и IT-профессиями. В Екатеринбурге прошел открытый урок на тему «Магазин приложений».

В рамках проекта по развитию цифровых технологий министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, замминистра по вопросам образования и молодежной политики региона Евгений Бирюк вместе с амбассадором VK Софьей Артемьевских провели образовательный урок на тему «Магазин приложений». Мероприятие прошло для учеников школы № 23 Екатеринбурга.

Проект «Урок цифры» предусматривает активное участие учеников с 1 по 11 класс. В рамках проекта школьники имеют возможность «владеть» собственным магазином приложений RuStore, развивая и продвигая его среди пользователей. Это позволяет им на практике изучить основы управления проектами и маркетинга в IT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области стартовал новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK, направленный на знакомство школьников с современными технологиями и IT-профессиями. В Екатеринбурге прошел открытый урок на тему «Магазин приложений». В рамках проекта по развитию цифровых технологий министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, замминистра по вопросам образования и молодежной политики региона Евгений Бирюк вместе с амбассадором VK Софьей Артемьевских провели образовательный урок на тему «Магазин приложений». Мероприятие прошло для учеников школы № 23 Екатеринбурга. Проект «Урок цифры» предусматривает активное участие учеников с 1 по 11 класс. В рамках проекта школьники имеют возможность «владеть» собственным магазином приложений RuStore, развивая и продвигая его среди пользователей. Это позволяет им на практике изучить основы управления проектами и маркетинга в IT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...