Свердловчанам рассказали, когда их зарплаты достигнут уровня среднероссийских

Средняя зарплата свердловчан стала равна 75 тысячам рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего свердловчане получают в сфере промышленности
Больше всего свердловчане получают в сфере промышленности Фото:

Средняя зарплата свердловчанина равна 75 тысячам рублей. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 22%, но все равно пока не дотягивает до всероссийских показателей. Хотя это случится в ближайшее время, заявил председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

«В общем, в России этот показатель повыше — 83700 рублей. По договоренностям, мы должны в ближайшие три-четыре года сравняться с общероссийскими показателями», — объяснил Ветлужских на пресс-конференции в ТАСС.

Пока же самой высокооплачиваемой отраслью является промышленность, где средняя зарплата там составляет 84245 рублей. Следом идут работники культуры с зарплатой 68188 рублей. Третье место занимает сфера образования с 59502 рублями, за ней — сфера здравоохранения с 57500 рублями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя зарплата свердловчанина равна 75 тысячам рублей. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 22%, но все равно пока не дотягивает до всероссийских показателей. Хотя это случится в ближайшее время, заявил председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. «В общем, в России этот показатель повыше — 83700 рублей. По договоренностям, мы должны в ближайшие три-четыре года сравняться с общероссийскими показателями», — объяснил Ветлужских на пресс-конференции в ТАСС. Пока же самой высокооплачиваемой отраслью является промышленность, где средняя зарплата там составляет 84245 рублей. Следом идут работники культуры с зарплатой 68188 рублей. Третье место занимает сфера образования с 59502 рублями, за ней — сфера здравоохранения с 57500 рублями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...