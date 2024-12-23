Свердловчанам рассказали, когда их зарплаты достигнут уровня среднероссийских

Средняя зарплата свердловчанина равна 75 тысячам рублей. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 22%, но все равно пока не дотягивает до всероссийских показателей. Хотя это случится в ближайшее время, заявил председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.
«В общем, в России этот показатель повыше — 83700 рублей. По договоренностям, мы должны в ближайшие три-четыре года сравняться с общероссийскими показателями», — объяснил Ветлужских на пресс-конференции в ТАСС.
Пока же самой высокооплачиваемой отраслью является промышленность, где средняя зарплата там составляет 84245 рублей. Следом идут работники культуры с зарплатой 68188 рублей. Третье место занимает сфера образования с 59502 рублями, за ней — сфера здравоохранения с 57500 рублями.
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