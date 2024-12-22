Пассажирский автобус вылетел с дороги перед Бебелевским мостом в Екатеринбурге. Видео появилось в соцсетях.
Судя по кадрам, автобус уехал в кювет недалеко от Таганского ряда. Информации о пострадавших пока нет.
В ГАИ URA.RU сообщили, что на момент публикации в ведомство сообщений не поступало. «Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, соблюдать дистанцию до впереди движущихся автомашин, соблюдать боковой интервал, быть предельно внимательными при совершении манёвров», — уточнили в пресс-службе.
Аналогичное ДТП произошло 22 декабря: автобус №70 вылетел с дороги на улице Малышева. Пострадали четыре человека.
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