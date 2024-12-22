22 декабря 2024

Пассажирский автобус вылетел с дороги в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с автобусом произошла утром 23 декабря
Авария с автобусом произошла утром 23 декабря Фото:

Пассажирский автобус вылетел с дороги перед Бебелевским мостом в Екатеринбурге. Видео появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, автобус уехал в кювет недалеко от Таганского ряда. Информации о пострадавших пока нет.

В ГАИ URA.RU сообщили, что на момент публикации в ведомство сообщений не поступало. «Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, соблюдать дистанцию до впереди движущихся автомашин, соблюдать боковой интервал, быть предельно внимательными при совершении манёвров», — уточнили в пресс-службе.

Аналогичное ДТП произошло 22 декабря: автобус №70 вылетел с дороги на улице Малышева. Пострадали четыре человека.

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Пассажирский автобус вылетел с дороги перед Бебелевским мостом в Екатеринбурге. Видео появилось в соцсетях. Судя по кадрам, автобус уехал в кювет недалеко от Таганского ряда. Информации о пострадавших пока нет. В ГАИ URA.RU сообщили, что на момент публикации в ведомство сообщений не поступало. «Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, соблюдать дистанцию до впереди движущихся автомашин, соблюдать боковой интервал, быть предельно внимательными при совершении манёвров», — уточнили в пресс-службе. Аналогичное ДТП произошло 22 декабря: автобус №70 вылетел с дороги на улице Малышева. Пострадали четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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