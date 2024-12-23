Главный свердловский гаишник призвал пощадить пьяных пассажиров

Главный свердловский инспектор выступил против наказания для нетрезвых водителей

23 декабря 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Спиридонов заявил, что будет трудно доказать вину пьяного пассажира Фото: Ольга Юшкова © URA.RU Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов выступил против введения ответственности для пассажиров пьяных водителей за соучастие. Такое заявление он сделал на фоне обсуждения нового законопроекта депутатов Госдумы. «Если мы обяжем, то это будет трудно доказуемо. Если пассажиром человек находился, но тут в действиях, в чьих будут усматриваться составы уголовного наказуемого деяния, только у водителя. А если пассажир скажет, он мне угрожал, то это только больше усугубит ответственность в отношении водителя. То есть может быть и нужно когда-то начинать разговаривать, но резко это нельзя делать», — рассказал Спиридонов в эфире ОТВ. Еще в марте этого года член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил ввести наказание для пассажиров пьяных водителей. По его словам, соответствующий законопроект прорабатывается. Какие именно санкции следует применять к таким пассажирам, он не уточнил. «А у нас такого нет. Я же считаю, если человек сидит рядом с пьяницей за рулем, он должен отвечать», — заявил депутат в интервью «Парламентской газете». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов выступил против введения ответственности для пассажиров пьяных водителей за соучастие. Такое заявление он сделал на фоне обсуждения нового законопроекта депутатов Госдумы. «Если мы обяжем, то это будет трудно доказуемо. Если пассажиром человек находился, но тут в действиях, в чьих будут усматриваться составы уголовного наказуемого деяния, только у водителя. А если пассажир скажет, он мне угрожал, то это только больше усугубит ответственность в отношении водителя. То есть может быть и нужно когда-то начинать разговаривать, но резко это нельзя делать», — рассказал Спиридонов в эфире ОТВ. Еще в марте этого года член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил ввести наказание для пассажиров пьяных водителей. По его словам, соответствующий законопроект прорабатывается. Какие именно санкции следует применять к таким пассажирам, он не уточнил. «А у нас такого нет. Я же считаю, если человек сидит рядом с пьяницей за рулем, он должен отвечать», — заявил депутат в интервью «Парламентской газете».