22 декабря 2024

Инвалид, заколовший отца и ранивший мать в Верхней Пышме, избежал тюрьмы

Мужчина, убивший отца в Верхней Пышме, отправится на принудительное лечение
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину отправят лечится в психбольницу
Мужчину отправят лечится в психбольницу Фото:

Мужчина-инвалид, убивший отца и напавший на мать в Верхней Пышме, отправится на принудительное лечение вместо колонии. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Верхнепышминский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес постановление о назначении принудительной меры медицинского характера в отношении местного жителя 1986 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Трагическая история произошла 26 декабря 2023 года. Мужчина, страдающий психическим заболеванием, позвонил отцу, после чего родители заволновались — решили приехать и навестить его. Свердловчанин не узнал родных: сначала четыре раза ударил отца в живот и бедро, а следом погнался за матерью, которая пыталась покинуть квартиру. Женщина получила ножом в поясницу, но осталась жива.

Позже было установлено, что напавший страдает параноидной шизофренией, поэтому он не осознавал, что делает. Верхнепышминский городской суд отправил инвалида на принудительное лечение, где ему будут оказывать психиатрическую помощь и наблюдать.

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Мужчина-инвалид, убивший отца и напавший на мать в Верхней Пышме, отправится на принудительное лечение вместо колонии. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. « Верхнепышминский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес постановление о назначении принудительной меры медицинского характера в отношении местного жителя 1986 года рождения» , — рассказали в ведомстве. Трагическая история произошла 26 декабря 2023 года. Мужчина, страдающий психическим заболеванием, позвонил отцу, после чего родители заволновались — решили приехать и навестить его. Свердловчанин не узнал родных: сначала четыре раза ударил отца в живот и бедро, а следом погнался за матерью, которая пыталась покинуть квартиру. Женщина получила ножом в поясницу, но осталась жива. Позже было установлено, что напавший страдает параноидной шизофренией, поэтому он не осознавал, что делает. Верхнепышминский городской суд отправил инвалида на принудительное лечение, где ему будут оказывать психиатрическую помощь и наблюдать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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