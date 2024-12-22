Инвалид, заколовший отца и ранивший мать в Верхней Пышме, избежал тюрьмы

Мужчина-инвалид, убивший отца и напавший на мать в Верхней Пышме, отправится на принудительное лечение вместо колонии. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
«Верхнепышминский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес постановление о назначении принудительной меры медицинского характера в отношении местного жителя 1986 года рождения», — рассказали в ведомстве.
Трагическая история произошла 26 декабря 2023 года. Мужчина, страдающий психическим заболеванием, позвонил отцу, после чего родители заволновались — решили приехать и навестить его. Свердловчанин не узнал родных: сначала четыре раза ударил отца в живот и бедро, а следом погнался за матерью, которая пыталась покинуть квартиру. Женщина получила ножом в поясницу, но осталась жива.
Позже было установлено, что напавший страдает параноидной шизофренией, поэтому он не осознавал, что делает. Верхнепышминский городской суд отправил инвалида на принудительное лечение, где ему будут оказывать психиатрическую помощь и наблюдать.
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