23 декабря 2024

В Нижнем Тагиле сломался единственный МРТ-аппарат на все госбольницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая установка МРТ в Областной детской клинической больнице. Екатеринбург, томограф, мрт
На ремонт аппарата потратят 15 миллионов рублей Фото:

В Нижнем Тагиле единственный работающий аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) вышел из строя. Новое оборудование появится только в феврале 2025 года. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин на встрече с депутатами гордумы.

«На ремонт сломанного аппарата МРТ в Демидовской больнице Минздрав предусмотрел чуть более 15 миллионов рублей. Томограф заработает уже в феврале 2025 года», — передает слова Шастина агентство «Все новости».

Последний аппарат МРТ, который был в Демидовской больнице, вышел из строя еще пару месяцев назад. На это Шастин заявил, что в дополнение к ремонту, планируется закупка нового томографа для городской больницы № 4.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минздрав РФ. Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле единственный работающий аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) вышел из строя. Новое оборудование появится только в феврале 2025 года. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин на встрече с депутатами гордумы. «На ремонт сломанного аппарата МРТ в Демидовской больнице Минздрав предусмотрел чуть более 15 миллионов рублей. Томограф заработает уже в феврале 2025 года», — передает слова Шастина агентство «Все новости». Последний аппарат МРТ, который был в Демидовской больнице, вышел из строя еще пару месяцев назад. На это Шастин заявил, что в дополнение к ремонту, планируется закупка нового томографа для городской больницы № 4. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минздрав РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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