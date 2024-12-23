В Нижнем Тагиле сломался единственный МРТ-аппарат на все госбольницы

В Нижнем Тагиле единственный работающий аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) вышел из строя. Новое оборудование появится только в феврале 2025 года. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин на встрече с депутатами гордумы.
«На ремонт сломанного аппарата МРТ в Демидовской больнице Минздрав предусмотрел чуть более 15 миллионов рублей. Томограф заработает уже в феврале 2025 года», — передает слова Шастина агентство «Все новости».
Последний аппарат МРТ, который был в Демидовской больнице, вышел из строя еще пару месяцев назад. На это Шастин заявил, что в дополнение к ремонту, планируется закупка нового томографа для городской больницы № 4.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минздрав РФ. Ответ ожидается.
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