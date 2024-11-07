07 ноября 2024

Власти Ханты-Мансийска выплатят компенсацию девочке, на которую напала собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочке из Ханты-Мансийска, которую укусила собака, выплатят 50 тысяч рублей
Девочке из Ханты-Мансийска, которую укусила собака, выплатят 50 тысяч рублей Фото:

Суд заставил администрацию Ханты-Мансийска выплатить 50 тысяч рублей 12-летней девочке, которую покусала бездомная собака. Как сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, ребенок пострадал из-за того, что городские службы не обеспечили отлов бездомных животных.

«В июне 2024 года в Ханты-Мансийске в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. Прокуратура подала иск, и суд обязал администрацию города выплатить ребенку компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Прокуратура провела проверку по обращению матери пострадавшей девочки и установила, что администрация города не обеспечила безопасные условия для жителей. По итогам проверки прокурор направил иск в суд, требуя от городской администрации компенсации за причиненный ребенку вред. Суд согласился с требованиями надзорного органа. Прокуратура будет контролировать, чтобы компенсация была выплачена вовремя.

Ранее URA.RU писало, что следователи проверяют информацию о нападении собак на подростка в Нижневартовске (ХМАО). Бездомное животное прокусило мальчику ногу.

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Суд заставил администрацию Ханты-Мансийска выплатить 50 тысяч рублей 12-летней девочке, которую покусала бездомная собака. Как сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, ребенок пострадал из-за того, что городские службы не обеспечили отлов бездомных животных. «В июне 2024 года в Ханты-Мансийске в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. Прокуратура подала иск, и суд обязал администрацию города выплатить ребенку компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Прокуратура провела проверку по обращению матери пострадавшей девочки и установила, что администрация города не обеспечила безопасные условия для жителей. По итогам проверки прокурор направил иск в суд, требуя от городской администрации компенсации за причиненный ребенку вред. Суд согласился с требованиями надзорного органа. Прокуратура будет контролировать, чтобы компенсация была выплачена вовремя. Ранее URA.RU писало, что следователи проверяют информацию о нападении собак на подростка в Нижневартовске (ХМАО). Бездомное животное прокусило мальчику ногу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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