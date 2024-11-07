Власти Ханты-Мансийска выплатят компенсацию девочке, на которую напала собака

Суд заставил администрацию Ханты-Мансийска выплатить 50 тысяч рублей 12-летней девочке, которую покусала бездомная собака. Как сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, ребенок пострадал из-за того, что городские службы не обеспечили отлов бездомных животных.
«В июне 2024 года в Ханты-Мансийске в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. Прокуратура подала иск, и суд обязал администрацию города выплатить ребенку компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Прокуратура провела проверку по обращению матери пострадавшей девочки и установила, что администрация города не обеспечила безопасные условия для жителей. По итогам проверки прокурор направил иск в суд, требуя от городской администрации компенсации за причиненный ребенку вред. Суд согласился с требованиями надзорного органа. Прокуратура будет контролировать, чтобы компенсация была выплачена вовремя.
Ранее URA.RU писало, что следователи проверяют информацию о нападении собак на подростка в Нижневартовске (ХМАО). Бездомное животное прокусило мальчику ногу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!