08 ноября 2024

Челябинские работодатели не рады беременности своих сотрудниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальство не испытывает радости по поводу будущих декретниц Фото:

В Челябинске 8% сотрудниц столкнулись с негативной реакцией работодателей на их беременность. Почти треть респонденток заявила, что новость об этом начальство восприняло без каких-либо эмоций. Таковы результаты опроса среди женщин, имеющих детей, который провел сервис SuperJob.

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«Согласно опросу, 28% отметили, что реакция работодателя была нейтральной, тогда как 8% респонденток столкнулись с негативным отношением. О положительной реакции рассказали 44% женщин», — говорится в исследовании.

При этом 62% опрошенных матерей отметили позитивный отклик со стороны коллег. Опрос также выявил, что большинство женщин (53%) сообщают о беременности работодателю в первом триместре, тогда как некоторые (13%) делают это во втором.

Как ранее сообщало URA.RU, 52% опрошенных челябинцев поддержали вечный запрет на продажу сигарет лицам, родившимся после 2009 года. Среди сторонников такой инициативы значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет.

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В Челябинске 8% сотрудниц столкнулись с негативной реакцией работодателей на их беременность. Почти треть респонденток заявила, что новость об этом начальство восприняло без каких-либо эмоций. Таковы результаты опроса среди женщин, имеющих детей, который провел сервис SuperJob. «Согласно опросу, 28% отметили, что реакция работодателя была нейтральной, тогда как 8% респонденток столкнулись с негативным отношением. О положительной реакции рассказали 44% женщин», — говорится в исследовании. При этом 62% опрошенных матерей отметили позитивный отклик со стороны коллег. Опрос также выявил, что большинство женщин (53%) сообщают о беременности работодателю в первом триместре, тогда как некоторые (13%) делают это во втором. Как ранее сообщало URA.RU, 52% опрошенных челябинцев поддержали вечный запрет на продажу сигарет лицам, родившимся после 2009 года. Среди сторонников такой инициативы значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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