Челябинские работодатели не рады беременности своих сотрудниц

09 ноября 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Начальство не испытывает радости по поводу будущих декретниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 8% сотрудниц столкнулись с негативной реакцией работодателей на их беременность. Почти треть респонденток заявила, что новость об этом начальство восприняло без каких-либо эмоций. Таковы результаты опроса среди женщин, имеющих детей, который провел сервис SuperJob. Новость по теме Треть челябинцев подвергались травле и дискриминации на работе «Согласно опросу, 28% отметили, что реакция работодателя была нейтральной, тогда как 8% респонденток столкнулись с негативным отношением. О положительной реакции рассказали 44% женщин», — говорится в исследовании. При этом 62% опрошенных матерей отметили позитивный отклик со стороны коллег. Опрос также выявил, что большинство женщин (53%) сообщают о беременности работодателю в первом триместре, тогда как некоторые (13%) делают это во втором. Как ранее сообщало URA.RU, 52% опрошенных челябинцев поддержали вечный запрет на продажу сигарет лицам, родившимся после 2009 года. Среди сторонников такой инициативы значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 8% сотрудниц столкнулись с негативной реакцией работодателей на их беременность. Почти треть респонденток заявила, что новость об этом начальство восприняло без каких-либо эмоций. Таковы результаты опроса среди женщин, имеющих детей, который провел сервис SuperJob. «Согласно опросу, 28% отметили, что реакция работодателя была нейтральной, тогда как 8% респонденток столкнулись с негативным отношением. О положительной реакции рассказали 44% женщин», — говорится в исследовании. При этом 62% опрошенных матерей отметили позитивный отклик со стороны коллег. Опрос также выявил, что большинство женщин (53%) сообщают о беременности работодателю в первом триместре, тогда как некоторые (13%) делают это во втором. Как ранее сообщало URA.RU, 52% опрошенных челябинцев поддержали вечный запрет на продажу сигарет лицам, родившимся после 2009 года. Среди сторонников такой инициативы значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет.