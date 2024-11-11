В новом зоопарке Перми впервые родился детеныш кенгуру. Видео

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В семье кенгуру пополнение (архивное фото)
В семье кенгуру пополнение (архивное фото) Фото:

В пермском зоопарке у пары кенгуру родился малыш. Это первый раз, когда в Перми появилось потомство у больших рыжих кенгуру, отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«У пары больших рыжих кенгуру Рона и Джинни родился малыш. Кенгуру приехали в Пермь в этом году для пополнения коллекции зоопарка. Это первое потомство больших рыжих кенгуру в истории Пермского зоопарка», — написала Платонова в Telegram. Министр отметила, что семейство кенгуру находится в вольере нового зоопарка.

Как ранее рассказывало URA.RU, Рона и Джинни привезли в Пермь в мае. Пермский зоопарк стал одним из трех обладателей больших рыжих кенгуру среди всех зверинцев России. 

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В пермском зоопарке у пары кенгуру родился малыш. Это первый раз, когда в Перми появилось потомство у больших рыжих кенгуру, отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова. «У пары больших рыжих кенгуру Рона и Джинни родился малыш. Кенгуру приехали в Пермь в этом году для пополнения коллекции зоопарка. Это первое потомство больших рыжих кенгуру в истории Пермского зоопарка», — написала Платонова в Telegram. Министр отметила, что семейство кенгуру находится в вольере нового зоопарка. Как ранее рассказывало URA.RU, Рона и Джинни привезли в Пермь в мае. Пермский зоопарк стал одним из трех обладателей больших рыжих кенгуру среди всех зверинцев России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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