Свердловские депутаты вступили в битву за бюджеты

Депутаты свердловского заксобрания начали формировать бюджет региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение бюджета продлится полторы недели
Обсуждение бюджета продлится полторы недели Фото:

В заксобрании Свердловской области началась работа временной согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете. С 13 ноября депутаты (каждый из которых заинтересован в финансировании своих проектов), экономисты и представители различных ведомств обсуждают ключевые аспекты трат на государственные программы региона, рассказали в управлении информполитики парламента.

«Участники согласительных процедур — это депутаты заксобрания, которые представляют интересы жителей тех округов, где они избраны, представители общественных организаций, профсоюзов», — пояснила спикер заксо Людмила Бабушкина, отметив, что мероприятие позволит учитывать мнения и пожелания жителей при формировании бюджета. В формировании вопросов по финансированию 20-ти программ региона приняли участие жители.

В ходе обсуждений особое внимание уделяется вопросам, связанным с финансированием образования, здравоохранения и инфраструктурных проектов. использования бюджетных средств. Планируется, что в начале декабря проект бюджета будет рассмотрен депутатами во втором и третьем чтении.

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год 12 ноября. Планируется, что доходы бюджета составят 447 миллиардов рублей, расходы же — 490 млрд. Большая часть денег (порядка 300 млрд) уйдет на финансирование социальной сферы. Как прошла презентация проекта, URA.RU рассказало в отдельном материале.

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В заксобрании Свердловской области началась работа временной согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете. С 13 ноября депутаты (каждый из которых заинтересован в финансировании своих проектов), экономисты и представители различных ведомств обсуждают ключевые аспекты трат на государственные программы региона, рассказали в управлении информполитики парламента. «Участники согласительных процедур — это депутаты заксобрания, которые представляют интересы жителей тех округов, где они избраны, представители общественных организаций, профсоюзов», — пояснила спикер заксо Людмила Бабушкина, отметив, что мероприятие позволит учитывать мнения и пожелания жителей при формировании бюджета. В формировании вопросов по финансированию 20-ти программ региона приняли участие жители. В ходе обсуждений особое внимание уделяется вопросам, связанным с финансированием образования, здравоохранения и инфраструктурных проектов. использования бюджетных средств. Планируется, что в начале декабря проект бюджета будет рассмотрен депутатами во втором и третьем чтении. Губернатор Евгений Куйвашев выступил с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год 12 ноября. Планируется, что доходы бюджета составят 447 миллиардов рублей, расходы же — 490 млрд. Большая часть денег (порядка 300 млрд) уйдет на финансирование социальной сферы. Как прошла презентация проекта, URA.RU рассказало в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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