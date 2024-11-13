Свердловские депутаты вступили в битву за бюджеты

В заксобрании Свердловской области началась работа временной согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете. С 13 ноября депутаты (каждый из которых заинтересован в финансировании своих проектов), экономисты и представители различных ведомств обсуждают ключевые аспекты трат на государственные программы региона, рассказали в управлении информполитики парламента.
«Участники согласительных процедур — это депутаты заксобрания, которые представляют интересы жителей тех округов, где они избраны, представители общественных организаций, профсоюзов», — пояснила спикер заксо Людмила Бабушкина, отметив, что мероприятие позволит учитывать мнения и пожелания жителей при формировании бюджета. В формировании вопросов по финансированию 20-ти программ региона приняли участие жители.
В ходе обсуждений особое внимание уделяется вопросам, связанным с финансированием образования, здравоохранения и инфраструктурных проектов. использования бюджетных средств. Планируется, что в начале декабря проект бюджета будет рассмотрен депутатами во втором и третьем чтении.
Губернатор Евгений Куйвашев выступил с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год 12 ноября. Планируется, что доходы бюджета составят 447 миллиардов рублей, расходы же — 490 млрд. Большая часть денег (порядка 300 млрд) уйдет на финансирование социальной сферы. Как прошла презентация проекта, URA.RU рассказало в отдельном материале.
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