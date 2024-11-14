Свердловскую область защитили от диких цен на яйца

Предприятия Свердловской области активно увеличивают производство куриных яиц. В 2024 году планируется произвести около 1,6 миллиарда яиц, благодаря чему уровень самообеспеченности региона продукцией достигнет 109%. Об этом рассказали в департаменте информполитики.
Поставкой продукции будут заниматься три ключевых предприятия региона. «Свердловская, Ирбитская и Нижнетагильская птицефабрики поставят на рынок на 4,4 млн штук куриных яиц больше, чем в прошлом году», — пояснили в ДИПе.
По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, уральские птицефабрики ежегодно модернизируют свои производства и улучшают кормовую базу птиц. «Для этих целей они могут воспользоваться господдержкой», — отметила чиновница.
В Свердловской области в ноябре 2023 года резко выросли цены на яйца — в некоторых магазинах десяток стоил 155 рублей. Самые дешевые яйца раскупали быстро, что приводило к дефициту. Первый замгубернатора Алексей Шмыков тогда пояснил, что половина объема производства уходит в другие регионы.
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