Свердловскую область защитили от диких цен на яйца

Свердловские птицефабрики увеличат производство куриных яиц на миллионы
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Поставкой яиц займутся три ключевых птицефабрики (архивное фото)
Поставкой яиц займутся три ключевых птицефабрики (архивное фото) Фото:

Предприятия Свердловской области активно увеличивают производство куриных яиц. В 2024 году планируется произвести около 1,6 миллиарда яиц, благодаря чему уровень самообеспеченности региона продукцией достигнет 109%. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

Поставкой продукции будут заниматься три ключевых предприятия региона. «Свердловская, Ирбитская и Нижнетагильская птицефабрики поставят на рынок на 4,4 млн штук куриных яиц больше, чем в прошлом году», — пояснили в ДИПе.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, уральские птицефабрики ежегодно модернизируют свои производства и улучшают кормовую базу птиц. «Для этих целей они могут воспользоваться господдержкой», — отметила чиновница.

В Свердловской области в ноябре 2023 года резко выросли цены на яйца — в некоторых магазинах десяток стоил 155 рублей. Самые дешевые яйца раскупали быстро, что приводило к дефициту. Первый замгубернатора Алексей Шмыков тогда пояснил, что половина объема производства уходит в другие регионы.

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Предприятия Свердловской области активно увеличивают производство куриных яиц. В 2024 году планируется произвести около 1,6 миллиарда яиц, благодаря чему уровень самообеспеченности региона продукцией достигнет 109%. Об этом рассказали в департаменте информполитики. Поставкой продукции будут заниматься три ключевых предприятия региона. «Свердловская, Ирбитская и Нижнетагильская птицефабрики поставят на рынок на 4,4 млн штук куриных яиц больше, чем в прошлом году», — пояснили в ДИПе. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, уральские птицефабрики ежегодно модернизируют свои производства и улучшают кормовую базу птиц. «Для этих целей они могут воспользоваться господдержкой», — отметила чиновница. В Свердловской области в ноябре 2023 года резко выросли цены на яйца — в некоторых магазинах десяток стоил 155 рублей. Самые дешевые яйца раскупали быстро, что приводило к дефициту. Первый замгубернатора Алексей Шмыков тогда пояснил, что половина объема производства уходит в другие регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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