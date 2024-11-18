Умер композитор, писавший песни для Эдит Пиаф и Барбары Стрейзанд

Скончался певец и композитор Шарль Дюмон
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Дюмон скончался в 95 лет
Дюмон скончался в 95 лет Фото:

Скончался французский певец и композитор Шарль Дюмон на 96-м году жизни. Он написал песню «Нет, я ни о чем не жалею» для исполнительницы Эдит Пиаф и «Я здесь была» для певицы Барбары Стрейзанд. О его смерти сообщает газета Ouest-France.

«Певец и автор песен Шарль Дюмон скончался в ночь с воскресенья 17 ноября на понедельник 18 ноября в Париже после продолжительной болезни в возрасте 95 лет. Он особенно известен тем, что написал знаменитую композицию Эдит Пиаф „Non, je ne sadrete rien“», — сообщает издание.

В течение почти шестидесяти лет своей профессиональной деятельности Дюмон сотрудничал и с Далидой и Тино Росси. Его последний выход на сцену был в 2019 году в театре «Эйфелева башня».

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Скончался французский певец и композитор Шарль Дюмон на 96-м году жизни. Он написал песню «Нет, я ни о чем не жалею» для исполнительницы Эдит Пиаф и «Я здесь была» для певицы Барбары Стрейзанд. О его смерти сообщает газета Ouest-France. «Певец и автор песен Шарль Дюмон скончался в ночь с воскресенья 17 ноября на понедельник 18 ноября в Париже после продолжительной болезни в возрасте 95 лет. Он особенно известен тем, что написал знаменитую композицию Эдит Пиаф „Non, je ne sadrete rien“», — сообщает издание. В течение почти шестидесяти лет своей профессиональной деятельности Дюмон сотрудничал и с Далидой и Тино Росси. Его последний выход на сцену был в 2019 году в театре «Эйфелева башня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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