Умер композитор, писавший песни для Эдит Пиаф и Барбары Стрейзанд

Скончался французский певец и композитор Шарль Дюмон на 96-м году жизни. Он написал песню «Нет, я ни о чем не жалею» для исполнительницы Эдит Пиаф и «Я здесь была» для певицы Барбары Стрейзанд. О его смерти сообщает газета Ouest-France.
«Певец и автор песен Шарль Дюмон скончался в ночь с воскресенья 17 ноября на понедельник 18 ноября в Париже после продолжительной болезни в возрасте 95 лет. Он особенно известен тем, что написал знаменитую композицию Эдит Пиаф „Non, je ne sadrete rien“», — сообщает издание.
В течение почти шестидесяти лет своей профессиональной деятельности Дюмон сотрудничал и с Далидой и Тино Росси. Его последний выход на сцену был в 2019 году в театре «Эйфелева башня».
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