Челябинка в 30-градусный мороз спасла ребенка из машины после ДТП. Фото, видео

18 ноября 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Женщина вытащила ребенка из искореженной машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинка вытащила семью с детьми из машины после ДТП и укутала ребенка в свое пальто. Женщина получила награду от МЧС России — медаль «За содружество во имя спасения». «Свидетельница аварии, челябинка Наена, помогла выбраться взрослым и вытащила из искореженного салона 10-летнего мальчика. Стоял 30-градусный мороз, героиня сняла с себя пальто, укутала ребенка и отнесла в свою машину», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе МЧС уточнили, что в ДТП участвовали два легковых автомобиля. Один вылетел в кювет, перевернулся на крышу и задымился. Женщина остановилась и бросилась на помощь. В машине ехали муж с женой и двумя детьми. Машина перевернулась на трассе Челябинск-Магнитогорск МЧС России МЧС России вручили женщине медаль МЧС России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинка вытащила семью с детьми из машины после ДТП и укутала ребенка в свое пальто. Женщина получила награду от МЧС России — медаль «За содружество во имя спасения». «Свидетельница аварии, челябинка Наена, помогла выбраться взрослым и вытащила из искореженного салона 10-летнего мальчика. Стоял 30-градусный мороз, героиня сняла с себя пальто, укутала ребенка и отнесла в свою машину», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе МЧС уточнили, что в ДТП участвовали два легковых автомобиля. Один вылетел в кювет, перевернулся на крышу и задымился. Женщина остановилась и бросилась на помощь. В машине ехали муж с женой и двумя детьми.