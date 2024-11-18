Челябинка в 30-градусный мороз спасла ребенка из машины после ДТП. Фото, видео

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Женщина вытащила ребенка из искореженной машины Фото:

Челябинка вытащила семью с детьми из машины после ДТП и укутала ребенка в свое пальто. Женщина получила награду от МЧС России — медаль «За содружество во имя спасения».

«Свидетельница аварии, челябинка Наена, помогла выбраться взрослым и вытащила из искореженного салона 10-летнего мальчика. Стоял 30-градусный мороз, героиня сняла с себя пальто, укутала ребенка и отнесла в свою машину», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в ДТП участвовали два легковых автомобиля. Один вылетел в кювет, перевернулся на крышу и задымился. Женщина остановилась и бросилась на помощь. В машине ехали муж с женой и двумя детьми.

Машина перевернулась на трассе Челябинск-Магнитогорск
Машина перевернулась на трассе Челябинск-Магнитогорск
МЧС России вручили женщине медаль
МЧС России вручили женщине медаль

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Челябинка вытащила семью с детьми из машины после ДТП и укутала ребенка в свое пальто. Женщина получила награду от МЧС России — медаль «За содружество во имя спасения». «Свидетельница аварии, челябинка Наена, помогла выбраться взрослым и вытащила из искореженного салона 10-летнего мальчика. Стоял 30-градусный мороз, героиня сняла с себя пальто, укутала ребенка и отнесла в свою машину», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе МЧС уточнили, что в ДТП участвовали два легковых автомобиля. Один вылетел в кювет, перевернулся на крышу и задымился. Женщина остановилась и бросилась на помощь. В машине ехали муж с женой и двумя детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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