Челябинка вытащила семью с детьми из машины после ДТП и укутала ребенка в свое пальто. Женщина получила награду от МЧС России — медаль «За содружество во имя спасения».
«Свидетельница аварии, челябинка Наена, помогла выбраться взрослым и вытащила из искореженного салона 10-летнего мальчика. Стоял 30-градусный мороз, героиня сняла с себя пальто, укутала ребенка и отнесла в свою машину», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе МЧС уточнили, что в ДТП участвовали два легковых автомобиля. Один вылетел в кювет, перевернулся на крышу и задымился. Женщина остановилась и бросилась на помощь. В машине ехали муж с женой и двумя детьми.
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