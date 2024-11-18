Лондон решил отмолчаться после заявления Байдена

Хили отказался комментировать слухи про удары по РФ ракетами Storm Shadow

18 ноября 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Джон Хили отказался комментировать слухи об ударах по России ракетами Storm Shadow Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался комментировать сообщения журналистов о том, что Париж и Лондон якобы согласились отправить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, вслед за президентом США Джо Байденом. Об этом он заявил депутатам Палаты общин британского парламента. «Я не буду подвергать риску операционную безопасность и давать комментарии сегодня о дальнобойных системах», — сказал Хили, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента. Его слова передает Reuters. При этом он добавил, что Великобритания будет координировать свою поддержку с США и ЕС. В Минобороны страны также обозначили, что Британии следует нарастить объем военной помощи для Украины. Журналисты Le Figaro писали, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Однако на следующее утро соответствующий абзац в материале был удален журналистами. Накануне американский президент Джо Байден дал Киеву разрешение ударять по РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался комментировать сообщения журналистов о том, что Париж и Лондон якобы согласились отправить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, вслед за президентом США Джо Байденом. Об этом он заявил депутатам Палаты общин британского парламента. «Я не буду подвергать риску операционную безопасность и давать комментарии сегодня о дальнобойных системах», — сказал Хили, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента. Его слова передает Reuters. При этом он добавил, что Великобритания будет координировать свою поддержку с США и ЕС. В Минобороны страны также обозначили, что Британии следует нарастить объем военной помощи для Украины. Журналисты Le Figaro писали, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Однако на следующее утро соответствующий абзац в материале был удален журналистами. Накануне американский президент Джо Байден дал Киеву разрешение ударять по РФ.