Сколько стоит приготовить борщ в Пермском крае

В Пермском крае борщевой набор обойдется дороже, чем в других регионах ПФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Сколько стоит приготовить борщ в Пермском крае
Сколько стоит приготовить борщ в Пермском крае Фото:

В Пермском крае — самый высокий показатель на цены «борщевого набора» среди всех регионов Приволжского федерального округа. В Прикамье продукты для борща обойдутся в 427 рублей, при этом средняя стоимость набора в ПФО 410 рублей.

Аналитики Bankiros.ru составили индекс цен на борщ по регионам, учитывая следующие продукты: картофель, говядина на кости, свекла , капуста, морковь, лук; помидоры, булка хлеба и порция сметаны. Если рассматривать цены по всей России, то дороже всего борщ обойдётся в Чукотском автономном округе — 1 025 рублей. Дешевле всего — в Калмыкии, 375 рублей. Среди регионов ПФО самый дешевый борщ — в Мордовии (389 рублей против 427 рублей в Перми).

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае — самая дорогая потребительская корзина в ПФО. Но этот показатель оказался чуть ниже, чем в целом по стране 

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В Пермском крае — самый высокий показатель на цены «борщевого набора» среди всех регионов Приволжского федерального округа. В Прикамье продукты для борща обойдутся в 427 рублей, при этом средняя стоимость набора в ПФО 410 рублей. Аналитики Bankiros.ru составили индекс цен на борщ по регионам, учитывая следующие продукты: картофель, говядина на кости, свекла , капуста, морковь, лук; помидоры, булка хлеба и порция сметаны. Если рассматривать цены по всей России, то дороже всего борщ обойдётся в Чукотском автономном округе — 1 025 рублей. Дешевле всего — в Калмыкии, 375 рублей. Среди регионов ПФО самый дешевый борщ — в Мордовии (389 рублей против 427 рублей в Перми). Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае — самая дорогая потребительская корзина в ПФО. Но этот показатель оказался чуть ниже, чем в целом по стране 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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