Власти вернулись к плану по расширению улицы Попова у Центрального рынка в Перми

В правительстве Пермского края вновь занялись проектом реновации улицы Попова. Об этом сообщил источник из политэлиты региона.
«Власти региона готовятся к расширению улицы Попова на отрезке между улицами Ленина и Пушкина. Снова планируется снос жилого дома №57 по улице Попова, а также ряда других строений у Центрального рынка, в частности — овощного рынка на углу Попова — Пушкина», — пишет со ссылкой на источник «Коммерсант-Прикамье».
В краевом минтрансе сообщили, что сейчас в стадии разработки — проект строительства транспортной развязки на площади возле Центрального рынка. Все необходимые документы должны быть подготовлены к концу следующего года. Соответствующие торги провели летом. Работу оценили в 91,2 млн рублей. Соглашение заключили с питерским ООО «Гео-Проект». Подрядчик должен спроектировать дорогу длиной 2,1 километра, разделенную на четыре полосы.
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