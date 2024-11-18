18 ноября 2024

Власти вернулись к плану по расширению улицы Попова у Центрального рынка в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Ради реализации проекта будет снесен ряд торговых объектов в Перми
Ради реализации проекта будет снесен ряд торговых объектов в Перми Фото:

В правительстве Пермского края вновь занялись проектом реновации улицы Попова. Об этом сообщил источник из политэлиты региона.

«Власти региона готовятся к расширению улицы Попова на отрезке между улицами Ленина и Пушкина. Снова планируется снос жилого дома №57 по улице Попова, а также ряда других строений у Центрального рынка, в частности — овощного рынка на углу Попова — Пушкина», — пишет со ссылкой на источник «Коммерсант-Прикамье».

В краевом минтрансе сообщили, что сейчас в стадии разработки — проект строительства транспортной развязки на площади возле Центрального рынка. Все необходимые документы должны быть подготовлены к концу следующего года. Соответствующие торги провели летом. Работу оценили в 91,2 млн рублей. Соглашение заключили с питерским ООО «Гео-Проект». Подрядчик должен спроектировать дорогу длиной 2,1 километра, разделенную на четыре полосы.

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В правительстве Пермского края вновь занялись проектом реновации улицы Попова. Об этом сообщил источник из политэлиты региона. «Власти региона готовятся к расширению улицы Попова на отрезке между улицами Ленина и Пушкина. Снова планируется снос жилого дома №57 по улице Попова, а также ряда других строений у Центрального рынка, в частности — овощного рынка на углу Попова — Пушкина», — пишет со ссылкой на источник «Коммерсант-Прикамье». В краевом минтрансе сообщили, что сейчас в стадии разработки — проект строительства транспортной развязки на площади возле Центрального рынка. Все необходимые документы должны быть подготовлены к концу следующего года. Соответствующие торги провели летом. Работу оценили в 91,2 млн рублей. Соглашение заключили с питерским ООО «Гео-Проект». Подрядчик должен спроектировать дорогу длиной 2,1 километра, разделенную на четыре полосы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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