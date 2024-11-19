В Перми пройдет забег младенцев

В пермском ТРЦ «Планета» пройдет забег для малышей «Побег младенцев». Карапузам предстоит на скорость преодолеть три метра, сообщили URA.RU в пресс-службе торгово-развлекательного центра.
«24 ноября в 11:00 в центральном атриуме ТРЦ „Планета“ состоится „Побег младенцев“. Юные спортсмены будут разделены на три категории по возрасту: до шести месяцев, от шести до 9 девяти месяцев и от девяти месяцев до одного года», — сказано в сообщении.
Организаторы отмечают, что призы получат все участники, а для самых быстрых подготовят специальные подарки. Также во время мероприятия будут проходить бесплатные мастер-классы.
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