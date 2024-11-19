В Перми пройдет забег младенцев

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Самым быстрым участникам вручат специальные призы
Самым быстрым участникам вручат специальные призы Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» пройдет забег для малышей «Побег младенцев». Карапузам предстоит на скорость преодолеть три метра, сообщили URA.RU в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

«24 ноября в 11:00 в центральном атриуме ТРЦ „Планета“ состоится „Побег младенцев“. Юные спортсмены будут разделены на три категории по возрасту: до шести месяцев, от шести до 9 девяти месяцев и от девяти месяцев до одного года», — сказано в сообщении.

Организаторы отмечают, что призы получат все участники, а для самых быстрых подготовят специальные подарки. Также во время мероприятия будут проходить бесплатные мастер-классы.

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В пермском ТРЦ «Планета» пройдет забег для малышей «Побег младенцев». Карапузам предстоит на скорость преодолеть три метра, сообщили URA.RU в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «24 ноября в 11:00 в центральном атриуме ТРЦ „Планета“ состоится „Побег младенцев“. Юные спортсмены будут разделены на три категории по возрасту: до шести месяцев, от шести до 9 девяти месяцев и от девяти месяцев до одного года», — сказано в сообщении. Организаторы отмечают, что призы получат все участники, а для самых быстрых подготовят специальные подарки. Также во время мероприятия будут проходить бесплатные мастер-классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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