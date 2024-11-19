Движение на части улицы Окулова в Перми закрыли до конца года

В Перми движение машин на части улицы Окулова закрыли до 28 декабря. Об этом говорится в распоряжении министерства транспорта Пермского края.
«Временно ограничить движение всех видов транспортных средств на период с 00:00 часов 18 ноября 2024 года до 00:00 часов 28 декабря 2024 года по автомобильной дороге местного значения улице Окулова города Перми на участке от улицы Петропавловской до кольцевой развязки на площади Гайдара», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Пермского края.
Все это время на участке будут вести строительно-монтажных работ по устройству накопительного резервуара. Подрядчик — АО «Уралмостострой».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!