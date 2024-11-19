Движение на части улицы Окулова в Перми закрыли до конца года

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Проезд закрыт до 28 декабря
Проезд закрыт до 28 декабря Фото:

В Перми движение машин на части улицы Окулова закрыли до 28 декабря. Об этом говорится в распоряжении министерства транспорта Пермского края.

«Временно ограничить движение всех видов транспортных средств на период с 00:00 часов 18 ноября 2024 года до 00:00 часов 28 декабря 2024 года по автомобильной дороге местного значения улице Окулова города Перми на участке от улицы Петропавловской до кольцевой развязки на площади Гайдара», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Пермского края.

Все это время на участке будут вести строительно-монтажных работ по устройству накопительного резервуара. Подрядчик — АО «Уралмостострой».

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В Перми движение машин на части улицы Окулова закрыли до 28 декабря. Об этом говорится в распоряжении министерства транспорта Пермского края. «Временно ограничить движение всех видов транспортных средств на период с 00:00 часов 18 ноября 2024 года до 00:00 часов 28 декабря 2024 года по автомобильной дороге местного значения улице Окулова города Перми на участке от улицы Петропавловской до кольцевой развязки на площади Гайдара», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Пермского края. Все это время на участке будут вести строительно-монтажных работ по устройству накопительного резервуара. Подрядчик — АО «Уралмостострой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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