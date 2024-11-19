Глава ЦБ Набиуллина ответила на вопрос о заморозке вкладов в банках

Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов
В России не ожидается заморозки вкладов в банках. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Разговоры о заморозке вкладов в банках — это бессмыслица. Эти сценарии не обсуждаются», — сказала глава регулятора, выступая в Госдуме.
Набиуллина также заявила, что сейчас Россия находится в переломной точке в экономике, чтобы «обуздать цены». А ключевая ставка будет снижена в 2025 году, если не будет дополнительных шоков.
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