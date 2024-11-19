Глава ЦБ Набиуллина ответила на вопрос о заморозке вкладов в банках

Глава ЦБ Набиуллина: заморозки вкладов в банках не будет
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Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов Фото:

В России не ожидается заморозки вкладов в банках. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

«Разговоры о заморозке вкладов в банках — это бессмыслица. Эти сценарии не обсуждаются», — сказала глава регулятора, выступая в Госдуме.  

Набиуллина также заявила, что сейчас Россия находится в переломной точке в экономике, чтобы «обуздать цены». А ключевая ставка будет снижена в 2025 году, если не будет дополнительных шоков. 

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В России не ожидается заморозки вкладов в банках. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.  «Разговоры о заморозке вкладов в банках — это бессмыслица. Эти сценарии не обсуждаются», — сказала глава регулятора, выступая в Госдуме.   Набиуллина также заявила, что сейчас Россия находится в переломной точке в экономике, чтобы «обуздать цены». А ключевая ставка будет снижена в 2025 году, если не будет дополнительных шоков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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