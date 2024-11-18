18 ноября 2024

Связанные с СВО проекты победили в конкурсе грантов губернатора Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Дмитрия Махонина, к реализации общественных инициатив приступят 16 декабря
По словам Дмитрия Махонина, к реализации общественных инициатив приступят 16 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Среди проектов, победивших в конкурсе грантов губернатора Прикамья, большинство — связаны со спецоперацией ВС РФ и патриотическим воспитанием. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Больше всего проектов связаны с патриотическим воспитанием и поддержкой бойцов СВО. Инициативы получат более 6 млн рублей софинансирования», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Губернатор объяснил, что на конкурс была подана 191 заявка. Экспертный совет выбрал 38 победителей.

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Среди проектов, победивших в конкурсе грантов губернатора Прикамья, большинство — связаны со спецоперацией ВС РФ и патриотическим воспитанием. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин. «Больше всего проектов связаны с патриотическим воспитанием и поддержкой бойцов СВО. Инициативы получат более 6 млн рублей софинансирования», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Губернатор объяснил, что на конкурс была подана 191 заявка. Экспертный совет выбрал 38 победителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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