18 ноября 2024

В Краснокамске спасатели нашли тело пропавшего рыбака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Служба спасения вела поиски вместе с родственниками рыбака (архивное фото)
Служба спасения вела поиски вместе с родственниками рыбака (архивное фото) Фото:

В Пермском крае спасатели обнаружили тело рыбака, который пропал, выпав из лодки на река Кама в районе Краснокамска. Об этом сообщили в Пермской краевой службе спасения.

«8 ноября около 09:00 гражданин Л. уплыл на лодке, в 14:35 обнаружили пустую лодку на реке Кама в Краснокамском городском округе. В ходе совместных поисковых работ с Краснокамской службой спасения, а также родственников, обнаружено тело утонувшего, которое в последующем передано сотрудникам полиции», — говорится на странице службы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки в Пермском крае открыли сезон подледного лова. Вместе с этим стали поступать и первые сообщения об утонувших. Так, два человека утонули, провалившись под лет на реке Сива, а другой пермяк погиб на озере Грязное в Башкортостане. 

Поиски вели спасатели и родственники
Поиски вели спасатели и родственники
Фото:

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В Пермском крае спасатели обнаружили тело рыбака, который пропал, выпав из лодки на река Кама в районе Краснокамска. Об этом сообщили в Пермской краевой службе спасения. «8 ноября около 09:00 гражданин Л. уплыл на лодке, в 14:35 обнаружили пустую лодку на реке Кама в Краснокамском городском округе. В ходе совместных поисковых работ с Краснокамской службой спасения, а также родственников, обнаружено тело утонувшего, которое в последующем передано сотрудникам полиции», — говорится на странице службы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки в Пермском крае открыли сезон подледного лова. Вместе с этим стали поступать и первые сообщения об утонувших. Так, два человека утонули, провалившись под лет на реке Сива, а другой пермяк погиб на озере Грязное в Башкортостане. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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