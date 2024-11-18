В Пермском крае спасатели обнаружили тело рыбака, который пропал, выпав из лодки на река Кама в районе Краснокамска. Об этом сообщили в Пермской краевой службе спасения.
«8 ноября около 09:00 гражданин Л. уплыл на лодке, в 14:35 обнаружили пустую лодку на реке Кама в Краснокамском городском округе. В ходе совместных поисковых работ с Краснокамской службой спасения, а также родственников, обнаружено тело утонувшего, которое в последующем передано сотрудникам полиции», — говорится на странице службы в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки в Пермском крае открыли сезон подледного лова. Вместе с этим стали поступать и первые сообщения об утонувших. Так, два человека утонули, провалившись под лет на реке Сива, а другой пермяк погиб на озере Грязное в Башкортостане.
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