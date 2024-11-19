Песков объяснил, почему СВО идет так долго

Песков: СВО продлится еще какое-то время
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СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей, отметил Песков
СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей, отметил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция идет дольше запланированного и продлится еще немного. Это связано с тем, что СВО началась с противостояния киевскому режиму, который перерос в конфликт с вовлечением НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — рассказал пресс-секретарь в эфире индийского информационного агентства ANI. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, власти в Киеве исключают возможность проведения переговоров с Россией. Он напомнил, что существует указ президента Украины Владимира Зеленского, который запрещает украинским лидерам вступать в любые переговорные процессы с представителями РФ.

Ранее Песков заявил, что СВО будет продолжена до полного достижения заявленных Россией целей. По его словам, Украина становится центром враждебности в отношении РФ.

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Специальная военная операция идет дольше запланированного и продлится еще немного. Это связано с тем, что СВО началась с противостояния киевскому режиму, который перерос в конфликт с вовлечением НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — рассказал пресс-секретарь в эфире индийского информационного агентства ANI. Его слова приводит ТАСС. По словам Пескова, власти в Киеве исключают возможность проведения переговоров с Россией. Он напомнил, что существует указ президента Украины Владимира Зеленского, который запрещает украинским лидерам вступать в любые переговорные процессы с представителями РФ. Ранее Песков заявил, что СВО будет продолжена до полного достижения заявленных Россией целей. По его словам, Украина становится центром враждебности в отношении РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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