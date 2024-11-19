Песков объяснил, почему СВО идет так долго

Специальная военная операция идет дольше запланированного и продлится еще немного. Это связано с тем, что СВО началась с противостояния киевскому режиму, который перерос в конфликт с вовлечением НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — рассказал пресс-секретарь в эфире индийского информационного агентства ANI. Его слова приводит ТАСС.
По словам Пескова, власти в Киеве исключают возможность проведения переговоров с Россией. Он напомнил, что существует указ президента Украины Владимира Зеленского, который запрещает украинским лидерам вступать в любые переговорные процессы с представителями РФ.
Ранее Песков заявил, что СВО будет продолжена до полного достижения заявленных Россией целей. По его словам, Украина становится центром враждебности в отношении РФ.
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