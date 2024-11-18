18 ноября 2024

Пермяки увидят третий фильм о медведе Паддингтоне раньше официальной премьеры

© Служба новостей «URA.RU»
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У кинокартины есть слоган: «Маленький медведь. Большое путешествие»
У кинокартины есть слоган: «Маленький медведь. Большое путешествие» Фото:

В Перми пройдет предпремьерный показ фильма «Приключения Паддингтона 3». Об этом URA.RU рассказали представители сети «Синема 5».

«Предпремьерный показ состоится в кинотеатрах „Синема 5“ Самары и Перми. Сеансы проведут 27 ноября», — пояснили собеседники агентства.

Официальная дата выхода кино в России — 28 ноября. В Перми уже можно приобрести билеты на сеанс.

Летов в пермском киноцентре «Премьер» провели показ японского триллера «Импостер». Тогда горожане также смогли насладиться лентой за день до официальной премьеры в стране.

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В Перми пройдет предпремьерный показ фильма «Приключения Паддингтона 3». Об этом URA.RU рассказали представители сети «Синема 5». «Предпремьерный показ состоится в кинотеатрах „Синема 5“ Самары и Перми. Сеансы проведут 27 ноября», — пояснили собеседники агентства. Официальная дата выхода кино в России — 28 ноября. В Перми уже можно приобрести билеты на сеанс. Летов в пермском киноцентре «Премьер» провели показ японского триллера «Импостер». Тогда горожане также смогли насладиться лентой за день до официальной премьеры в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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