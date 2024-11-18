Пермяки увидят третий фильм о медведе Паддингтоне раньше официальной премьеры

У кинокартины есть слоган: «Маленький медведь. Большое путешествие»
В Перми пройдет предпремьерный показ фильма «Приключения Паддингтона 3». Об этом URA.RU рассказали представители сети «Синема 5».
«Предпремьерный показ состоится в кинотеатрах „Синема 5“ Самары и Перми. Сеансы проведут 27 ноября», — пояснили собеседники агентства.
Официальная дата выхода кино в России — 28 ноября. В Перми уже можно приобрести билеты на сеанс.
Летов в пермском киноцентре «Премьер» провели показ японского триллера «Импостер». Тогда горожане также смогли насладиться лентой за день до официальной премьеры в стране.
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