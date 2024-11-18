Стартап пермского миллиардера займется производством стеновых панелей для домов

Пермская компания «Сатурн-Р», подконтрольная бизнесмену Александру Репину, учредила ООО «Западный Урал Таумалит», которое стало резидентом фонда «Сколково». Стартап намерен вывести на строительный рынок стеновые панели из таумалита. Они будут применяться в сборно-монолитном каркасном домостроении, указано на сайте инновационного центра
«Цели — развитие производственной базы. Внедрение на строительный рынок системы сборно-монолитного каркасного домостроения АРКОС с остекленными таумалитовыми панелями в качестве наружных, внутренних стен зданий», — говорится на сайте фонда «Сколково». Отмечается, что ООО «Сатурн-Р» уже возвела жилые здания с применением стеновых изделий из таумалита и провела «испытания отдельных плит и фрагмента здания».
Таумалит — легкий бетон. Его производят на основе гипсовых, вяжущих и органических наполнителей естественного происхождения с добавлением небольшого количества не разрушающейся пасты и портландцемента (вяжущее вещество). Строительный материал известен с 1960-х годов. ООО «Сатурн-Р» занимается строительством жилых и нежилых зданий и сооружений. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 173 млн рублей.
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