18 ноября 2024

Стартап пермского миллиардера займется производством стеновых панелей для домов

Стартап пермского застройщика «Сатурн-Р» стал резидентом фонда «Сколково»
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Сатурн-Р» применила стеновые панели из таумалита в строительстве жилых домов (архивное фото)
Компания «Сатурн-Р» применила стеновые панели из таумалита в строительстве жилых домов (архивное фото) Фото:

Пермская компания «Сатурн-Р», подконтрольная бизнесмену Александру Репину, учредила ООО «Западный Урал Таумалит», которое стало резидентом фонда «Сколково». Стартап намерен вывести на строительный рынок стеновые панели из таумалита. Они будут применяться в сборно-монолитном каркасном домостроении, указано на сайте инновационного центра

«Цели — развитие производственной базы. Внедрение на строительный рынок системы сборно-монолитного каркасного домостроения АРКОС с остекленными таумалитовыми панелями в качестве наружных, внутренних стен зданий», — говорится на сайте фонда «Сколково». Отмечается, что ООО «Сатурн-Р» уже возвела жилые здания с применением стеновых изделий из таумалита и провела «испытания отдельных плит и фрагмента здания».

Таумалит — легкий бетон. Его производят на основе гипсовых, вяжущих и органических наполнителей естественного происхождения с добавлением небольшого количества не разрушающейся пасты и портландцемента (вяжущее вещество). Строительный материал известен с 1960-х годов. ООО «Сатурн-Р» занимается строительством жилых и нежилых зданий и сооружений. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 173 млн рублей.

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Пермская компания «Сатурн-Р», подконтрольная бизнесмену Александру Репину, учредила ООО «Западный Урал Таумалит», которое стало резидентом фонда «Сколково». Стартап намерен вывести на строительный рынок стеновые панели из таумалита. Они будут применяться в сборно-монолитном каркасном домостроении, указано на сайте инновационного центра «Цели — развитие производственной базы. Внедрение на строительный рынок системы сборно-монолитного каркасного домостроения АРКОС с остекленными таумалитовыми панелями в качестве наружных, внутренних стен зданий», — говорится на сайте фонда «Сколково». Отмечается, что ООО «Сатурн-Р» уже возвела жилые здания с применением стеновых изделий из таумалита и провела «испытания отдельных плит и фрагмента здания». Таумалит — легкий бетон. Его производят на основе гипсовых, вяжущих и органических наполнителей естественного происхождения с добавлением небольшого количества не разрушающейся пасты и портландцемента (вяжущее вещество). Строительный материал известен с 1960-х годов. ООО «Сатурн-Р» занимается строительством жилых и нежилых зданий и сооружений. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 173 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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