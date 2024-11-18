18 ноября 2024

Суд обязал пермяка выплатить бывшей жене компенсацию за побои

© Служба новостей «URA.RU»
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Скандалы и драки родителей происходили на глазах детей
Скандалы и драки родителей происходили на глазах детей Фото:

В одной из пермских семей после официального развода экс-супруг продолжал избивать бывшую жену. Конфликты происходили на фоне раздела имущества на глазах детей. Как рассказали в службе судебных приставов, женщина не выдержала и подала в суд на обидчика. Мужчину обязали выплатить компенсацию морального вреда.

«Мужчина продолжал унижать бывшую супругу всякий раз, когда они оказывались рядом, а из-за раздела совместно нажитого имущества такое происходило регулярно. В ходе выяснения отношений гражданин не брезговал и физическим насилием в отношении бывшей родственницы. Все это происходило в присутствии двух несовершеннолетних детей экс-супругов и матери женщины», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

Суд, рассмотрев гражданский иск, постановил выплатить женщине 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Бывший супруг решение суда исполнил.

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В одной из пермских семей после официального развода экс-супруг продолжал избивать бывшую жену. Конфликты происходили на фоне раздела имущества на глазах детей. Как рассказали в службе судебных приставов, женщина не выдержала и подала в суд на обидчика. Мужчину обязали выплатить компенсацию морального вреда. «Мужчина продолжал унижать бывшую супругу всякий раз, когда они оказывались рядом, а из-за раздела совместно нажитого имущества такое происходило регулярно. В ходе выяснения отношений гражданин не брезговал и физическим насилием в отношении бывшей родственницы. Все это происходило в присутствии двух несовершеннолетних детей экс-супругов и матери женщины», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Суд, рассмотрев гражданский иск, постановил выплатить женщине 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Бывший супруг решение суда исполнил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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