Суд обязал пермяка выплатить бывшей жене компенсацию за побои

В одной из пермских семей после официального развода экс-супруг продолжал избивать бывшую жену. Конфликты происходили на фоне раздела имущества на глазах детей. Как рассказали в службе судебных приставов, женщина не выдержала и подала в суд на обидчика. Мужчину обязали выплатить компенсацию морального вреда.
«Мужчина продолжал унижать бывшую супругу всякий раз, когда они оказывались рядом, а из-за раздела совместно нажитого имущества такое происходило регулярно. В ходе выяснения отношений гражданин не брезговал и физическим насилием в отношении бывшей родственницы. Все это происходило в присутствии двух несовершеннолетних детей экс-супругов и матери женщины», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
Суд, рассмотрев гражданский иск, постановил выплатить женщине 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Бывший супруг решение суда исполнил.
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