В Перми в суд ушло дело о поставках поддельных респираторов во время пандемии

В Перми двух предпринимателей обвинили в поставках в местные больницы сотен тысяч фальсифицированных одноразовых респираторов. В период пандемии коронавируса они, по версии следствия, заработали на этом более 65 млн рублей.
«В 2020 году с организациями, возглавляемыми обвиняемыми, заключен государственный контракт на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Пермского края. В рамках исполнения которого они направили в больницы региона более 600 тысяч фальсифицированных одноразовых респираторов, причинив региональному бюджету ущерб более 65 млн рублей», — рассказали URA.RU в прокуратуре Прикамья.
Ведомство утвердило обвинительное заключение и направило уголовное дело в суд. Бизнесменам вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
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