Пермский стартап, придумавший способ борьбы с инфекциями, стал резидентом фонда «Сколково»

В текущем году 12 пермских стартапов стали участниками инновационного центра «Сколково». В их числе стартап, работавший над проектом по созданию препарата от коронавируса и других респираторных заболеваний. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда.
«ООО „Ренериум плюс“, учрежденное в Пермском крае, стало резидентом фонда „Сколково“ в мае текущего года», — сообщили информагентству в пресс-службе инновационного центра. Проект «Ренериум плюс» стал победителем конкурсного отбора «ФармБиоТех 2023», который фонд «Сколково» проводил совместно с группой компаний «Р-Фарм».
Стартап предложил производить лекарственный препарат на основе церия. Редкоземельный металл, следы которого обнаружены в Пермском крае, помогает восстанавливать эпителий дыхательных путей. Автор проекта — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, завкафедрой пропедевтики внутренних болезней ПГМУ Виталий Мишланов.
Также новыми резидентами фонда стали стартапы «ЦОЖ», «Правильное пчеловодство», «Западный Урал Таумалит», «ПЭБ», «Лианмедиа», «ТД», «Уралхолодострой», «ММС Химгрупп», «Маэстро», «ЭЙАРСИ», «ЛОЯЛ ГИФТ». Ранее URA.RU писало, что пермские стартапы по итогам 2023 года получили выручку в 6 млрд рублей.
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