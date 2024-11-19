Парламент Абхазии принял отставку президента

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Парламент Абхазии одобрил отставку президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает ТАСС. Голосование проводилось в закрытом режиме. Должность временно исполняющего обязанности президента будет занимать Бадра Гунба.
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