Сумма иска к пермскому АО «Протон-ПМ» выросла до 4,7 млрд рублей

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Спор предприятия решают в Арбитражном суде Пермского края
Спор предприятия решают в Арбитражном суде Пермского края Фото:

Дубненский машиностроительный завод увеличил сумму своих требований к пермскому АО «Протон-ПМ». Теперь с компании требуют не 700 млн рублей, а более 4,7 млрд, следует из судебных документов.

«АО „Дубненский машиностроительный завод“ увеличило сумму исковых требований к АО „Протон-ПМ“ до 4,727 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные Арбитражного суда Пермского края. Ранее иск составлял 736,643 млн рублей.

Как рассказывало URA.RU, в 2018 году ДМЗ и «Протон-ПМ» заключили договор, по которому пермское предприятие должно было поставить до 31 декабря 2020 года продукцию на 5,2 млрд рублей. Что именно — не пояснялось. «Протон-ПМ» производит двигатели для космических ракет, а ДМЗ выпускает авиационное управляемое вооружение, а также средства его наземного обеспечения. 

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Дубненский машиностроительный завод увеличил сумму своих требований к пермскому АО «Протон-ПМ». Теперь с компании требуют не 700 млн рублей, а более 4,7 млрд, следует из судебных документов. «АО „Дубненский машиностроительный завод“ увеличило сумму исковых требований к АО „Протон-ПМ“ до 4,727 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные Арбитражного суда Пермского края. Ранее иск составлял 736,643 млн рублей. Как рассказывало URA.RU, в 2018 году ДМЗ и «Протон-ПМ» заключили договор, по которому пермское предприятие должно было поставить до 31 декабря 2020 года продукцию на 5,2 млрд рублей. Что именно — не пояснялось. «Протон-ПМ» производит двигатели для космических ракет, а ДМЗ выпускает авиационное управляемое вооружение, а также средства его наземного обеспечения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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