Текслер назначил временного челябинского министра экономразвития

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер нашел замену ушедшей главе минэкономразвития. Соответствующее постановление опубликовано 19 ноября на портале официальной правовой информации.
«До назначения министра экономического развития Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Клочкову Марину Николаевну. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.
В министерстве Клочкова занимает должность первого замруководителя. Место главы ведомства стало вакантным после того, как и.о . министра Наталья Лугачева была назначена министром социального развития региона.
Клочковой 41 год. В минэкономразвития работает на протяжении 15 лет. Начинала с должности главного специалиста, в 2019 стала замминистра, в 2020 году — первым замом министра.
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