Саженцы деревьев и кустарников 20 ноября рабочие высадили в сугробы в Миассе Челябинской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Народного фронта.
«В Миассе на Луначарского, 6 в „нулевую“ погоду высаживают саженцы. Озеленить во что бы то ни стало — так думают эти оптимисты в спецовках, и смело сажают в сугробы деревья и кусты», — сообщили в пресс-службе ОНФ Челябинской области.
Активисты написали обращение в прокуратуру и к главе Миасса с требованием установить, кто выполняет работы, и принять меры. Народный фронт требует не допустить неэффективной траты бюджетных средств, если они там задействованы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!