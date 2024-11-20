Саженцы деревьев и кустарников рабочие высадили в сугробы в Миассе. Видео

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Деревья в Миассе решили высадить в конце ноября (архивное фото)
Деревья в Миассе решили высадить в конце ноября (архивное фото) Фото:

Саженцы деревьев и кустарников 20 ноября рабочие высадили в сугробы в Миассе Челябинской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Народного фронта.

«В Миассе на Луначарского, 6 в „нулевую“ погоду высаживают саженцы. Озеленить во что бы то ни стало — так думают эти оптимисты в спецовках, и смело сажают в сугробы деревья и кусты», — сообщили в пресс-службе ОНФ Челябинской области.

Активисты написали обращение в прокуратуру и к главе Миасса с требованием установить, кто выполняет работы, и принять меры. Народный фронт требует не допустить неэффективной траты бюджетных средств, если они там задействованы.

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Саженцы деревьев и кустарников 20 ноября рабочие высадили в сугробы в Миассе Челябинской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Народного фронта. «В Миассе на Луначарского, 6 в „нулевую“ погоду высаживают саженцы. Озеленить во что бы то ни стало — так думают эти оптимисты в спецовках, и смело сажают в сугробы деревья и кусты», — сообщили в пресс-службе ОНФ Челябинской области. Активисты написали обращение в прокуратуру и к главе Миасса с требованием установить, кто выполняет работы, и принять меры. Народный фронт требует не допустить неэффективной траты бюджетных средств, если они там задействованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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