Актер из Челябинска Данила Пятков сыграл соседа в новом сезоне комедийного сериала «Полярный» на телеканале ТНТ. Сюжет картины разворачивается вокруг приключений Вити Громова, бывшего криминального авторитета из 90-х, который уехал на Север и остался там жить, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Это интересный опыт сотрудничества с сформированной и „сыгранной“ съемочной командой», — отметил Пятков. Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, челябинский актер стал частью проекта лишь в четвертом сезоне. Сцену с ним сняли в один съемочный день.
Кроме актерской работы, Данила Пятков известен как сценарист. Он начал свою карьеру в этой области на третьем курсе, написав сценарий для сериала «Универ». После успеха этого проекта, Пятков продолжил работу над другими телесериалами канала. В роли актера челябинец успел поучаствовать в таких популярных картинах: «Отпуск», «Кафе Куба» и «Гудбай».
Уточняется, что Пятков долго жил в Москве. Однако год назад вернулся Челябинск. Актер также продолжает создавать новые проекты, но уже в родном городе. Он делает ставки на то, что 2025 год для него будет насыщен авторскими работами.
Ранее сообщалось, что Данила Пятков снялся в сериале про приключения президента США Джо Байдена в России. В картине он сыграл свадебного ведущего. Актер рассказал, что при создании образа ведущего он вдохновлялся образами челябинских юмористов — Алексея Богословского и Александра Шутова.
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