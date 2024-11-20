Почти столетний жилой дом №4 по улице Савина в Челябинске может рухнуть в любой момент — износ конструкции составляет 70%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).
«В Челябинске на улице Савина, 4 четырехэтажный дом 1934 года постройки разваливается на глазах. Износ конструкций -70%. Почти столетний ветхий дом в Челябинске может рухнуть в любой момент», — сообщили в ОНФ.
Дом был построен для временного проживания работников завода ЧТЗ. В нем нет туалетом, стены, пол и потолки дышат на ладан. 136 человек, среди которых дети, ежедневно боятся обрушения.
«У нас деревянные перекрытия. Если дом загорится, мы все тут сгорим. Там [в подвале] все капает. [Когда капало с потолка], мы открывали зонтик и шли по площадке под зонтом. А что нам было делать? Ребенок, который живет на первом этаже, дышит фекалиями из подвала. Потолок весь прогнил. Один этаж полетит, и мы полети все. Только посмотрите, что там творится», — говорят жители дома в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ.
Для расселения от людей требуется провести экспертизу за свой счет, но таких денег у них нет. Народный фронт обратился в прокуратуру Челябинска, а также к мэрии города с просьбой принять меры по расселению жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!