Жилой дом может рухнуть в Челябинске в любой момент. Видео

Жильцы многоэтажки боятся обрушения дома в Челябинске

21 ноября 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

В доме даже нет туалетов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Почти столетний жилой дом №4 по улице Савина в Челябинске может рухнуть в любой момент — износ конструкции составляет 70%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «В Челябинске на улице Савина, 4 четырехэтажный дом 1934 года постройки разваливается на глазах. Износ конструкций -70%. Почти столетний ветхий дом в Челябинске может рухнуть в любой момент», — сообщили в ОНФ. Дом был построен для временного проживания работников завода ЧТЗ. В нем нет туалетом, стены, пол и потолки дышат на ладан. 136 человек, среди которых дети, ежедневно боятся обрушения. «У нас деревянные перекрытия. Если дом загорится, мы все тут сгорим. Там [в подвале] все капает. [Когда капало с потолка], мы открывали зонтик и шли по площадке под зонтом. А что нам было делать? Ребенок, который живет на первом этаже, дышит фекалиями из подвала. Потолок весь прогнил. Один этаж полетит, и мы полети все. Только посмотрите, что там творится», — говорят жители дома в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ. Для расселения от людей требуется провести экспертизу за свой счет, но таких денег у них нет. Народный фронт обратился в прокуратуру Челябинска, а также к мэрии города с просьбой принять меры по расселению жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти столетний жилой дом №4 по улице Савина в Челябинске может рухнуть в любой момент — износ конструкции составляет 70%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «В Челябинске на улице Савина, 4 четырехэтажный дом 1934 года постройки разваливается на глазах. Износ конструкций -70%. Почти столетний ветхий дом в Челябинске может рухнуть в любой момент», — сообщили в ОНФ. Дом был построен для временного проживания работников завода ЧТЗ. В нем нет туалетом, стены, пол и потолки дышат на ладан. 136 человек, среди которых дети, ежедневно боятся обрушения. «У нас деревянные перекрытия. Если дом загорится, мы все тут сгорим. Там [в подвале] все капает. [Когда капало с потолка], мы открывали зонтик и шли по площадке под зонтом. А что нам было делать? Ребенок, который живет на первом этаже, дышит фекалиями из подвала. Потолок весь прогнил. Один этаж полетит, и мы полети все. Только посмотрите, что там творится», — говорят жители дома в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ. Для расселения от людей требуется провести экспертизу за свой счет, но таких денег у них нет. Народный фронт обратился в прокуратуру Челябинска, а также к мэрии города с просьбой принять меры по расселению жителей.