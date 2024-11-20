20 ноября 2024

Жилой дом может рухнуть в Челябинске в любой момент. Видео

Жильцы многоэтажки боятся обрушения дома в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, старый дом, развалины, жилье
В доме даже нет туалетов (архивное фото) Фото:

Почти столетний жилой дом №4 по улице Савина в Челябинске может рухнуть в любой момент — износ конструкции составляет 70%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).

«В Челябинске на улице Савина, 4 четырехэтажный дом 1934 года постройки разваливается на глазах. Износ конструкций -70%. Почти столетний ветхий дом в Челябинске может рухнуть в любой момент», — сообщили в ОНФ.

Дом был построен для временного проживания работников завода ЧТЗ. В нем нет туалетом, стены, пол и потолки дышат на ладан. 136 человек, среди которых дети, ежедневно боятся обрушения.

«У нас деревянные перекрытия. Если дом загорится, мы все тут сгорим. Там [в подвале] все капает. [Когда капало с потолка], мы открывали зонтик и шли по площадке под зонтом. А что нам было делать? Ребенок, который живет на первом этаже, дышит фекалиями из подвала. Потолок весь прогнил. Один этаж полетит, и мы полети все. Только посмотрите, что там творится», — говорят жители дома в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ.

Для расселения от людей требуется провести экспертизу за свой счет, но таких денег у них нет. Народный фронт обратился в прокуратуру Челябинска, а также к мэрии города с просьбой принять меры по расселению жителей.

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Почти столетний жилой дом №4 по улице Савина в Челябинске может рухнуть в любой момент — износ конструкции составляет 70%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «В Челябинске на улице Савина, 4 четырехэтажный дом 1934 года постройки разваливается на глазах. Износ конструкций -70%. Почти столетний ветхий дом в Челябинске может рухнуть в любой момент», — сообщили в ОНФ. Дом был построен для временного проживания работников завода ЧТЗ. В нем нет туалетом, стены, пол и потолки дышат на ладан. 136 человек, среди которых дети, ежедневно боятся обрушения. «У нас деревянные перекрытия. Если дом загорится, мы все тут сгорим. Там [в подвале] все капает. [Когда капало с потолка], мы открывали зонтик и шли по площадке под зонтом. А что нам было делать? Ребенок, который живет на первом этаже, дышит фекалиями из подвала. Потолок весь прогнил. Один этаж полетит, и мы полети все. Только посмотрите, что там творится», — говорят жители дома в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ. Для расселения от людей требуется провести экспертизу за свой счет, но таких денег у них нет. Народный фронт обратился в прокуратуру Челябинска, а также к мэрии города с просьбой принять меры по расселению жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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